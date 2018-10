Xherdan Shaqiri décisif en Champions League

Surprise au coup d'envoi à Anfield Road mercredi soir! Alors que Liverpool se présentait avec son habituel trio d'attaque composé de Sadio Mané, Mohamed Salah et de Roberto Firmino, Jürgen Klopp avait décidé de titulariser Xherdan Shaqiri à mi-terrain. L'international suisse a justifié ce choix en se montrant décisif sur les deux premiers buts des Reds face à l'Etoile Rouge. Sur le 1-0, il a parfaitement lancé Andrew Robertson en profondeur, le centre en retrait du latéral trouvant ensuite le buteur Roberto Firmino. Et sur le 2-0, c'est «XS» lui-même qui a décalé Mohamed Salah. Du bon travail de la part de «Shaq», donc, jusqu'à sa sortie à la 68e sous les applaudissement nourris du peuple de Liverpool. Les Anglais se sont finalement imposés tranquillement 4-0.

Shaqiri, titulaire dans ce match de Ligue des Champions avec Liverpool, auteur d'une belle première mi-temps.



Déjà initiateur de l'action du 1-0, il réalise la passe décisive pour Salah sur le 2-0 ???? https://t.co/8yu5JA0CWO — HoppSuisse ???????? (@HoppSuisse) 24 octobre 2018

Le Paris Saint-Germain a lui énormément souffert face à Naples. Lorenzo Insigne a ouvert la marque pour les visiteurs d'un lob magnifique sur Alphonse Areola en première période dans un Parc des Princes sous le choc (29e). Paris, déjà battu à Liverpool, ne pouvait cependant pas se permettre de perdre et est revenu au score grâce à un centre de Thomas Meunier dévié dans son propre but par Mario Rui (61e). Dries Mertens a ensuite inscrit le 1-2, mais le PSG a été sauvé par Angel Di Maria, auteur d'une frappe splendide dans les arrêts de jeu pour égaliser à 2-2.

Le but de Di Maria éloigne provisoirement le couperet, mais la vérité c'est que le PSG est à son point le plus bas collectivement sous QSI. Très dur d'imaginer que cette équipe devienne compétitive dans un gros match à court terme tant les défauts sont rédhibitoires. — Matthieu Martinelli (@matmartinelli) 24 octobre 2018

Le Borussia Dortmund, lui, a réalisé une performance de premier plan pour battre l'Atletico Madrid 4-0. L'équipe de Lucien Favre compte neuf points en trois matches dans cette édition de la Champions League lors de laquelle elle n'a toujours pas concédé le moindre but. Ce mercredi, les Allemands (sans Manuel Akanji, blessé), l'ont emporté grâce à une frappe déviée d'Axel Witsel (38e), à une action collective exceptionnelle conclue par Raphaël Guerreiro (73e), à un but en contre de Jadon Sancho et à une dernière réussite de Guerreiro. Le but du 2-0 a véritablement porté la patte de Lucien Favre tant le mouvement l'ayant amené a été de toute beauté, mélange de vitesse et de maîtrise technique.

Dans le même groupe, mais un peu plus tôt dans la journée, le FC Bruges et l'AS Monaco s'étaient séparés sur le score de 1-1 pour la première sortie européenne de Thierry Henry à la tête du club monégasque. Ces deux équipes devraient se battre pour la troisième place, synonyme de seizièmes de finales de l'Europa League.

Alala quelle soirée magnifique 4-0.



Quel match, quel saison, on est juste incroyable les amis.

Très sous-estimé en Europe on est magistral avec ce coach magnifique… ????@BVB on se retrouve samedi en Nördtribune. ???????? — Livio (@liviofst) 24 octobre 2018

Dans le groupe B, le FC Barcelone a quasiment assuré sa qualification pour les huitièmes de finale. Même sans Lionel Messi (blessé), les Catalans se sont imposés 2-0 face à l'Inter Milan. Dans l'autre rencontre de ce groupe très relevé, le PSV Eindhoven et Tottenham s'étaient quittés sur un match nul (2-2). Luuk De Jong, né à Aigle (!), a égalisé à la 87e pour les Néerlandais, alors que les Spurs étaient réduits à dix depuis la 79e et l'expulsion d'Hugo Lloris pour une faute de dernier recours. Il s'agit du premier point pour les deux équipes dans cette édition de la Champions League.

Carton rouge pour Hugo Lloris ????, après une sortie suicidaire ... pic.twitter.com/XddPd6orBD — Times Foot (@timesfoot_) 24 octobre 2018

Enfin, le cauchemar continue pour le Lokomotiv Moscou. Le champion de Russie a enregistré une troisième défaite consécutive en s'inclinant dans son stade de Cherkizovo face au FC Porto (1-3). Manuel Fernandes aurait pu ouvrir la marque pour le Loko, mais son penalty a été brillamment repoussé par Iker Casillas, auteur d'une parade de grande classe sur ce coup.

Breel Embolo s'est lui fait une fausse joie. L'attaquant de Schalke a bien cru avoir ouvert la marque à la 61e sur le terrain de Galatasaray, mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu. Match nul 0-0 entre Turcs et Allemands. (Le Matin)