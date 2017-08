Xhaka et Shaqiri face à la saison de vérité

Le championnat d'Angleterre s'ouvre ce week-end et si les regards du monde entier se tournent vers la somptueuse bataille pour le titre qui attend Chelsea, les deux Manchester, voire Arsenal, Liverpool et Tottenham, les Suisses observeront aussi avec attention l'évolution de leurs compatriotes engagés dans une Premier League qui demeure l'objet de tous les fantasmes.

En dehors des pépites engagées dans les équipes réserves – parmi lesquelles on trouve notamment le Genevois Lorenzo Gonzalez (Manchester City) ou le Neuchâtelois Noha Sylvestre (West Ham) – ils sont six à être officiellement prêts à rugir dès ce week-end en mondovision: Valon Behrami, Edimilson Fernandes, Eldin Jakupovic, Xherdan Shaqiri, Shani Tarashaj et Granit Xhaka.

Tous se présentent dans le portillon de départ avec un statut et des espoirs différents. Mais il ne fait aucun doute que les deux ex-Bâlois sont très attendus. Autant par le sélectionneur Vladimir Petkovic que par les fans de leurs clubs. Gros plan sur «nos» six mercenaires.

VALON BEHRAMI (Watford)

Jusqu'à preuve du contraire, le Tessinois est censé entamer la saison avec Watford City, club pour lequel il se démène depuis maintenant trois ans. Mais les rumeurs, plus qu'insistantes, affirment qu'il n'est plus du tout en odeur de sainteté chez les «Hornets». Parce que le temps passe et que sa fragilité physique devient un handicap dans une ligue où l'engagement physique prévaut, le brillant milieu de terrain n'a pas d'avenir en Angleterre, à en croire son entraîneur, Marco Silva. Le Portugais n'a-t-il pas enjoint l'ex-joueur de Naples à se trouver un club? La tendance veut donc que Behrami soit plus proche d'un départ vers d'autres cieux que d'une apparition sous le maillot jaune de son équipe. Le FC Sion continue d'ailleurs de lui faire la cour. Passer des étoiles anglaises à Tourbillon n'est peut-être pas très excitant, mais lorsque l'on aspire à boucler sa carrière par une nouvelle participation à la Coupe du monde, il vaut peut-être mieux réfléchir deux fois avant de se laisser condamné au banc.

EDIMILSON FERNANDES (West Ham)

Arrivé en Angleterre l'été dernier, le Valaisan a signé un premier exercice très encourageant en Premier League, où rares sont ceux qui l'imaginaient apparaître si souvent avec l'équipe première du club londonien (28 fois). Autant dire que tout le monde espère que le cousin de Gelson puisse aligner une deuxième saison dans la même veine, voire encore plus fructueuse. Or, les choses ne vont pas comme ça, d'un claquement de doigts. Parce que West Ham a recruté plusieurs éléments sur le plan offensif (et non des moindres, avec Marko Arnautovic et Chicharito), les portes seront en effet certainement plus dures à enfoncer désormais pour Edimilson Fernandes. Son avenir passe-t-il par un prêt ou le Valaisan devra-t-il «simplement» ronger un peu plus son frein que ne l'avait laissé penser sa première saison anglaise?

ELDIN JAKUPOVIC (Leicester City)

Bien qu'il ne soit plus du tout dans le viseur de l'ASF, l'homme qui compte une sélection avec l'écusson rouge à croix blanche sur la poitrine continue de faire son petit bonhomme de chemin outre-Manche. Révélé à Thoune en 2005, Jakupovic évolue depuis maintenant cinq ans en Angleterre. Après s'être fait les dents à Leyton Orient, il s'est fait un nom à Hull City. Suffisant pour que Leicester, le club auteur de l'un des plus grands exploits de l'histoire du sport, s'intéresse à lui. Bientôt âgé de 33 ans, le Zurichois s'est laissé convaincre par les «Foxes», où il endossera un rôle de doublure, derrière un certain... Kasper Schmeichel. Pas sûr qu'il y gagne en temps de jeu, mais le défi, avec un contrat de trois ans à la clé, valait le coup. A tous les niveaux.

XHERDAN SHAQIRI (Stoke City)

C'est peu dire que la saison de vérité sonne pour lui. A l'approche de ses 26 ans, l'ex-joyau du foot suisse, qui n'a plus la même verve depuis son départ du Bayern Munich il y a de cela... deux ans et demi (déjà!), a en effet tout intérêt à retrouver son «pep» et, au moins, une partie de la classe qui était la sienne à sa plongée dans le grand monde du professionnalisme. Seulement, son corps, trop souvent habitué à «péter», peut-il encore lui permettre d'aligner les grands matches? De la réponse à cette question dépend une grande partie de l'avenir de Xherdan Shaqiri, lequel n'a certes pas égaré tout son potentiel dans les brumes de Stoke-on-Trent, mais auquel il est justement demandé d'en faire un peu plus. Pour ne pas dire beaucoup plus. Car les «Potters» n'ont pas cassé leur tirelire en 2015 pour récupérer un élément systématiquement blessé et car au bout du présent exercice, la Suisse pourrait devoir compter sur lui en cas de billet pour la Russie...

SHANI TARASHAJ (Everton)

Avant qu'il ne décide de lier sa destinée avec Everton il y a dix-huit mois, Shani Tarashaj brillait dans le championnat de Suisse. Pas un week-end ne passait sans que le lutin n'illumine le système offensif de Grasshopper. Depuis, et même s'il a intégré la sélection helvétique, le Zurichois n'a guère loisir de s'exprimer. D'une part car les «Toffees» ne lui ont jamais donné sa chance, mais aussi parce que son prêt à l'Eintracht Francfort n'a pas littéralement fait décoller son temps de jeu. Condamné à revenir en Angleterre cet été, le jeune homme n'est pas certain d'y trouver ce qu'il recherche. Ses dirigeants songent apparemment davantage à le céder encore une fois qu'à lui offrir sa chance en attaque.

GRANIT XHAKA (Arsenal)

Joueur le plus cher de l'histoire du foot suisse, Granit Xhaka est plus que jamais attendu au tournant pour sa deuxième saison à Arsenal. Après un premier exercice cahin-caha chez les «Gunners», le Bâlois se doit de justifier le prix de son transfert et les attentes des supporters locaux, anéantis par la non-qualification pour la Ligue des champions, une première depuis 20 ans! Arsène Wenger, qui n'a jamais douté des qualités de son poulain, est mine de rien fermement décidé à lui maintenir sa confiance, au moins durant la première partie de la saison. Xhaka a donc son destin entre les pieds et a tout intérêt à briller jusqu'à Noël. Au vu des éloges qu'il a récoltés à l'issue du Community Shield remporté dimanche contre Chelsea, il est sur la bonne voie. S'il pouvait emmener son pote Shaqiri avec lui, la Suisse y serait forcément gagnante. (TDG)