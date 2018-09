Xhaka buteur, Arsenal vainqueur

Régulièrement critiqué par les chroniqueurs de Premier League, Granit Xhaka a répondu de la meilleures des manières sur le terrain de Newcastle. Le demi de la Nati a ouvert le score pour Arsenal à la 49e minute de jeu, d’un coup-franc magistral du pied gauche. Le joueur formé au FC Bâle a ainsi marqué son quatrième but avec le club londonien, tous inscrits depuis l’extérieur de la surface de réparation!

