Xamax signe «l’Aaraumontada» et décroche son maintien

Après la chute et l’humiliation, la renaissance et le réveil des morts-vivants. Moins de septante-deux heures après avoir sombré devant son public en enterrant quelques illusions de maintien, Xamax a trouvé des ressources mentales insoupçonnées pour réussir l’impossible exploit dont personne ne le pensait capable, et probablement ses joueurs non plus au fond d’eux-mêmes. En ce printemps de retournements européens, les révoltés de la Maladière ont signé «l’Aaraumontada» à l’envers, effectuant ce que ni Liverpool, ni Tottenham, pourtant spécialistes en la matière, n’ont réalisé dans de telles proportions. En termes de renversement de folie, ce que les Neuchâtelois ont fait sous le cagnard argovien égale la remontée historique de Barcelone, au détriment du PSG en 2017 (0-4 à Paris et 6-1 au Camp Nou).

Grâce à une deuxième manche de feu, il y aura bien trois clubs romands la saison prochaine en Super League, un événement qui ne s’était plus produit depuis l’exercice 2012-2013, avec les présences conjointes de Servette, Sion et Lausanne.

Alors qu’Aarau préparait déjà les festivités liées à une promotion qui ne pouvait pas lui échapper, Xamax a fait basculer la rencontre dans l’irrationalité au cours d’une première période de rêve, avec trois premiers buts inscrits en l’espace de vingt minutes de nature à insuffler le doute à des Argoviens trop confiants. Au bout du suspense et d’une séance de tirs au but dramatique, il appartenait à Serey Die de transformer le penalty du maintien, son deuxième de la journée après celui de l’ouverture du score. «C’est magique, lâchait le héros de l’après-midi. J’ai gagné des titres mais en termes d’émotions, il n’y a rien de plus fort que ce que l’on a vécu aujourd’hui. Cet hiver, j’ai quitté le plus grand club de Suisse (ndlr: le FC Bâle) pour rejoindre la lanterne rouge. J’ai joué avec des gars ne touchant même pas le tiers de mon salaire et qui travaillent parfois encore à côté. Et l’on s’en est sorti…»

Des joueurs ont prié

Durant cette loterie souvent si cruelle, on a vu des Neuchâtelois à genoux dans le rond central, les mains jointes en train de prier dos au but. Avant que le président Binggeli ne libère toute la tension nerveuse qui l’habitait en sanglotant de bonheur couché sur le sol, prémices à une danse endiablée entamée devant le kop xamaxien. «C’est encore plus beau qu’une ascension, convenait-il, ému aux larmes. On nous a enterrés jeudi. J’en ai souffert parce que je ne suis pas un président blindé face à la méchanceté.»

Autant Xamax s’était comporté jeudi en équipe de Challenge League, autant ses joueurs ont su cette fois réagir en hommes, défendant l’honneur du maillot comme si leur vie en dépendait. «Avant le match, on y croyait et maintenant qu’on l’a fait, on peine à y croire», résumait Tréand.

La question de confiance

L’artisan de cette spectaculaire métamorphose, avec un Xamax ressuscité d’entre les morts, s’appelle Stéphane Henchoz. Après la déroute de jeudi où il avait été lâché par plusieurs éléments, le technicien fribourgeois n’avait pas hésité à poser la question de confiance. «À l’aller, expliquait-il, on avait baissé notre pantalon. J’ai dit aux gars que je voulais retrouver des guerriers. Ils avaient le choix de venir ou non avec moi à Aarau. Tous sont montés dans le car…»

Attendu à Tourbillon dans quelques jours, Henchoz peut s’en aller avec la conscience du devoir accompli, celui d’avoir laissé les Rouge et Noir en Super League. Un défi encore inimaginable voici quatre mois, réussi de surcroît dans un contexte particulièrement difficile. «Quand je vois tous les mensonges qu’il y a eu, c’est doublement méritant. Tout à l’heure (ndlr: dimanche soir) en arrivant à la Maladière, je vais rendre les clés des vestiaires pour qu’on ne me les facture pas et boire quelques bières.» Ce qu’Henchoz a réussi avec ses joueurs va les lier à vie. Même si c’est au FC Sion que le coach va désormais inculquer sa culture de la gagne.

(TDG)