Xamax ramène un bon point de Bâle

Presque dix ans que les Neuchâtelois n’ont plus battu le FC Bâle – il faut remonter au 30 novembre 2008 (2-0 à la Maladière). Dimanche après-midi à Saint-Jacques, les «rouge et noir» étaient tout près de combler cette lacune. Si le sort et l’arbitrage n’avaient pas conjugués leurs cruels desseins, la victoire aurait été à portée de tir.

Si le bon point du nul que les Xamaxiens ramènent doit suffire à leur bonheur, ils verront encore quelques jours défiler cette maudite 39e minute. Là, Nuzzolo était coupablement crocheté par Cömert dans la surface: jouez dit M. Hänni, à tort. Dans la foulée les Bâlois renversaient le jeu direction Silvan Widmer, son centre parfait trouvait la tête opportuniste d’Albian Ajeti (40e, 1-0). Cruel, oui.

Mais les Neuchâtelois ne se sont pas démontés pour autant. Impeccables de solidarité, ils allaient chercher l’égalisation grâce au sens du but de Raphaël Nuzzolo, qui surgissait sur un centre dévié de Janick Kamber (52e, 1-1).

Malin, inspiré et propre dans ses intentions, NE Xamax aurait même encore pu prétendre à la victoire face à l’impuissance consternante de FC Bâle. Ce dernier se retrouve désormais quatrième du classement: c’est assurément son rang à l’heure actuelle.

FC Bâle – Neuchâtel Xamax 1-1 (1-0)

Parc Saint-Jacques, 24 605 spectateurs. Arbitre: M. Hänni.

Buts: 40e Ajeti 1-0, 52e Nuzzolo 1-1.

Bâle: Hansen; Widmer, Cömert, Xhaka, Riveros; Frei, Serey Die (59e Pululu); Van Wolfswinkel (73e Kalulu), Zuffi, Bua (67e Oberlin); Ajeti. Entraîneur: M. Koller.

NE Xamax: Walthert; Gomes, Oss, Huyghebaert; Tréand, Di Nardo (90e Ramizi), Pickel, Cicek (61e Veloso), Kamber; Doudin; Nuzzolo (93e Corbaz). Entraîneur: M. Decastel.

Avertissements: 42e Frei (jeu dur), 58e Doudin (jeu dur), 74e Kamber (jeu dur), 79e Di Nardo (antijeu), 86e Pickel, 89e Walthert.

Notes: Bâle sans Omlin, Campo, Okafor, Stocker, Suchy, Balanta et Zambrano (tous blessés). NE Xamax sans Ademi, Djuric, Fejzulahi, Santana, Sejmenovic (tous blessés). Doudin, suite à son carton jaune, sera suspendu au prochain match. (nxp)