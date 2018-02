Xamax égalise à la 95e minute

Mené 3-0 par Vaduz, Neuchâtel Xamax a arraché un point grâce à deux buts inscrits aux 89e et 95e minutes.

??Fin du match sur le score de 3-3. Les buts ont été marqués par : ??64' Delley ??89' Karlen ?? 95' Doudin. #VADXAM 3-3 pic.twitter.com/cOWiJBZkf4 — Neuchâtel Xamax FCS (@XamaxFCS) 2 février 2018

Après une première réussite de Marco Delley à la 64e minute, Gaëtan Karlen signait le but de l'espoir avant que Charles Doudin ne signe le 3-3 au bout du temps additionnel. Une fois encore, les Xamaxiens ont démontré des ressources morales presque insoupçonnées. Ce n'est pas la première fois que la formation de Michel Decastel gagne un ou deux points dans les dernières secondes d'une rencontre.

Ce sursaut presque désespéré en fin de match ne doit pas occulter une première mi-temps complètement ratée. Une mi-temps qui coûte finalement deux points au leader. Servette, samedi contre Chiasso, et Schaffhouse, dimanche à Aarau, auront la possibilité de réduire l'écart qui les sépare du leader. A Genève, on veut voir dans ce 3-3 de Vaduz un signe que la «remontada» est possible. (ats/nxp)