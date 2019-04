Victoire par forfait pour le FC Sion

La Commission de discipline de la Swiss Football League a validé mardi la victoire par forfait du FC Sion contre Grasshopper (3-0) dans le match interrompu le 16 mars à Tourbillon.

L’arbitre avait dû stopper à plusieurs reprises la rencontre suite à de jets d’engins pyrotechniques en provenance du secteur visiteur. À la 56e minute, après avoir consulté les responsables de la sécurité et la police, le directeur de jeu avait arrêté définitivement la partie, considérant que la sécurité des joueurs, des arbitres et des officiels n’était plus garantie.

Le @FCSion virtuellement 6e à 1 point de l'Europe. Officiellement, le classement sera modifié lorsque la décision entrera en vigueur (après le délai de recours de 5 jours ou, le cas échéant, après la décision du Tribunal de recours)https://t.co/8n1Zg82WWM — David Barras (@david_barras) 2 avril 2019

GC envisage un recours

Dans son verdict, la Commission de discipline conclut que les fans de Grasshopper sont, sans aucun doute, les responsables de l’arrêt du match. Le club étant solidaire de la conduite des personnes, GC est sanctionné d’une défaite par forfait (0-3). De plus, la Commission inflige une amende au club zurichois à hauteur de 30'000 francs et une suspension de stade avec sursis pour un match, sur une durée de deux ans.

Grasshopper peut déposer un recours contre cette décision dans un délai de 5 jours auprès du Tribunal de recours de la SFL. Ce que le club zurichois envisage par ailleurs de faire, comme il l'a expliqué via son site internet, par la voix de son président, Stephan Rietiker. «Le Grasshopper Club Zurich prend connaissance de cette décision et examine la voie d'un recours. Il communiquera en temps voulu. Nous ne tolérons aucune excès de violence de la part d'individus. Nous nous tenons cependant auprès de nos fans, qui sont pour une large majorité pacifiques.»

Le résultat du match sera modifié lorsque la décision entrera officiellement en vigueur. Pour sa part, le FC Sion est condamné à une amende de 4000 francs pour de multiples infractions au règlement de sécurité, dont l’utilisation d’engins pyrotechniques. Cette décision est définitive et incontestable.

