Vers l'assistance vidéo au Mondial 2018

Un changement majeur se profile pour la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet): l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) devrait y être autorisée samedi à Zurich par le Board, organe garant des lois du jeu, malgré des couacs en pagaille.

Des tests se déroulent depuis 2016 dans les championnats d'Allemagne et d'Italie, et des coupes nationales (France et Angleterre), et portent uniquement sur quatre cas: valider ou non un but, attribuer ou non un carton rouge, analyser une action pouvant valoir penalty, et corriger une erreur d'identification d'un joueur sanctionné.

Le suspense s'est éventé ces derniers mois, et singulièrement depuis début janvier, lorsque le Board a tiré un bilan «très positif et encourageant» de ces tests.

«Je m'imagine mal que les gens qui ont mis en place ce projet disent soudain non », prédisait récemment l'Allemand Markus Merk, arbitre des finales de la Ligue des champions 2003 et de l'Euro-2004.

Infantino «confiant et positif»

D'autant plus que Gianni Infantino, le président de la Fifa, a toujours plaidé pour cette nouvelle poussée de la vidéo dans le jeu, après l'introduction de la GLT (technologie sur la ligne de but) lors du Mondial-2014 sous son prédécesseur Joseph Blatter.

«En 2018, nous ne pouvons plus nous permettre que tous les gens dans le stade et tous les gens devant un écran de télévision puissent voir en quelques minutes si l'arbitre a fait une grosse erreur ou pas, et que le seul qui ne puisse pas le voir soit l'arbitre. Donc, si nous pouvons aider l'arbitre, nous devrions le faire», avait fait valoir M. Infantino en début d'année.

Il s'était dit «confiant et positif» dans l'optique de l'autorisation de la VAR, que ce soit pour la Coupe du monde ou dans les autres championnats qui la voudront, comme la L1 en France la saison prochaine.

Il s'agit d'aider l'arbitre à éviter des erreurs, mais le prix à payer a déjà été éprouvé lors de nombreuses scènes sujettes à polémiques: des erreurs avérées malgré tout, des décisions incomprises par le public, et de longues interruptions du jeu, pleines de confusion, stérilisant l'émotion propre au sport roi.

Une dualité incarnée d'un côté par Antonio Conte, coach de Chelsea: «Nous devons avoir ce système pour aider les arbitres à éviter une grosse erreur», et de l'autre par son homologue de Tottenham, Mauricio Pochettino: «Si on tue l'émotion, les gens qui aiment le football ne vont pas être contents».

«Water-polo»

«La VAR ne me plaît pas. J'ai l'impression de jouer au water-polo. On ne peut pas s'arrêter toutes les trois minutes», avait déjà lâché l'icône italienne Gianluigi Buffon en début de saison.

La défiance va jusqu'au sommet de l'UEFA. «Personne ne sait encore exactement comment ça marche. Il y a encore beaucoup de confusion», a grincé lundi son président, Aleksander Ceferin, en annonçant que la VAR ne serait pas utilisée en Ligue des champions la saison prochaine. «Je ne suis pas du tout contre, mais on doit mieux expliquer quand on l'utilise. On verra à la Coupe du monde», a conclu le patron du foot européen.

En cause, l'inexpérience des équipes arbitrales, apparue au grand jour lors des nombreux accrocs constatés en Bundesliga et en Serie A, vitrines médiatiques du procédé.

A l'issue de la Coupe des Confédérations 2017, galop d'essai de la VAR, M. Infantino avait insisté sur le fait que «de grandes erreurs» avaient «été évitées», tout en pointant la marge de progression: «Bien sûr, c'est un test, et quand on teste, quand on en a le courage, il faut savoir que ça prend du temps, il faut travailler sur des détails, comme la communication et la vitesse de la prise de décision».

Si le Board donne son feu vert à la VAR samedi, comme c'est vraisemblable, le corps arbitral aura trois mois et demi pour notamment huiler cette communication entre les assistants vidéo et l'arbitre central en vue du Mondial.

«Il est simplement impossible que ça puisse marcher avec juste six à huit semaines de préparation» pour les arbitres de la Coupe du monde, a déjà râlé l'ancien arbitre allemand Bernd Heynemann. (afp/nxp)