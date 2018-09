Verbier lance un partenariat avec le Liverpool FC

Laurent Vaucher, directeur général de Téléverbier, sourit du bon coup réussi par la station valaisanne: «Les dirigeants du Liverpool FC eux-mêmes nous ont approchés cet hiver. Ils sont venus nous rencontrer et nous sommes allés ensuite chez eux. Le partenariat a été finalisé en juillet, avant que Xherdan Shaqiri signe! C'est encore mieux pour nous, bien sûr, mais le principal, c'est d'être associé à ce club de légende, qui parle même aux gens non spécialisés dans le football.»

L'idée pour Verbier est de diversifier sa clientèle, en touchant un public international, attiré par le prestige de la «marque» Liverpool, tout en se faisant connaître encore plus sur le marché britannique. «Les connexions entre l'Angleterre et Verbier sont déjà grandes et elles ne datent pas d'aujourd'hui», continue Laurent Vaucher.

«Liverpool et nous partageons plusieurs valeurs, telles que le prestige par exemple. Le nom de Verbier est connu loin au delà des frontières suisses. Nous ne sommes pas au niveau de Liverpool en termes de notoriété, bien sûr, mais nous avons aussi des atouts à faire valoir dans ce domaine», estime le directeur général.

Verbier pourra bénéficier d'une présence à Anfield, en loges VIP. La station valaisanne pourra présenter ses atouts aux «clients-supporters» du LFC directement dans le stade. Raclette, vin blanc et «public relations», en direct, voilà qui a de l'allure. Les réseaux sociaux et le magazine du club seront également des espaces de communication. Dans l'idée de les attirer en Suisse, les membres et supporters du Liverpool FC pourront bénéficier de «packages» pour venir skier trois ou cinq jours à Verbier. Des offres spéciales qui devraient susciter un certain intérêt dès l'hiver prochain.

Une «Liverpool week» avec la possibilité de skier en compagnie d'une légende du club sera également organisée et sera accessible pour les fans du club anglais, y compris ceux venus de Suisse. Du 20 au 25 janvier 2019, tout Verbier sera aux couleurs du Liverpool FC. Rouge de plaisir. (nxp)