Varsovie, Aberdeen et Limassol sanctionnés

Le Legia Varsovie, dont les supporters avaient déployé une banderole évoquant l'insurrection de la capitale polonaise en 1944 lors du 3e tour préliminaire de Ligue des champions, a été sanctionné par l'UEFA. Apollon Limassol et Aberdeen ont aussi été punis par l'instance.

Le Legia, réputé pour la véhémence de certains de ses supporters, se voit infliger une amende de 35'000 euros pour «bannière illicite» et «escaliers bloqués», lors du match retour joué le 2 août face au club kazakh d'Astana. Le Legia a été éliminé (3-1, 0-1).

Avant ce match joué en Pologne, les supporters du club avaient déployé un gigantesque tifo présentant un enfant menacé par un soldat portant l'uniforme nazi, avec mention de la date, 1944, et cette phrase en anglais: «lors de l'insurrection de Varsovie, les Allemands ont tué 160'000 personnes, dont de nombreux enfants».

Les ultras du Legia et l'UEFA, une vraie histoire d'amour. pic.twitter.com/G6o54RGmdI — Footballski (@footballskiFR) 17 août 2017

Les supporters du club polonais avaient anticipé la sanction puisque jeudi soir, lors du barrage d'Europa League que leur équipe disputait contre le Sheriff Tiraspol (club moldave), ils ont déployé un autre tifo grimant l'UEFA en gigantesque cochon vêtu d'un costume siglé du symbole de la monnaie européenne, avec la mention: «et l'amende de 35'000 euros est attribuée à...». Tout cela en utilisant de nombreux engins pyrotechniques.

Le club chypriote de l'Apollon Limassol et son homologue écossais d'Aberdeen ont respectivement été condamnés à 27'500 euros d'amende pour «utilisation d'engins pyrotechniques», «jets d'objet», «mauvais comportement de l'équipe» d'un côté, et à 10'000 euros d'amende pour «perturbations» et «absence de stewards voyageant avec les supporters» de l'autre.

Aberdeen, qui se déplaçait à Chypre, a aussi écopé d'un «avertissement en raison du manque de stewards», a précisé l'UEFA dans le relevé de décision de son instance disciplinaire. (si/nxp)