Une pétition pour reprendre les recherches

Dans la foulée de l’entourage des proches du joueur argentin, disparu lundi au large des îles anglo-normandes, ce sont les internautes qui ont commencé à se mobiliser. Sur la plate-forme change.org, il est demandé à la police de Guernesey de reprendre les recherches abandonnées jeudi, dans l’espoir de retrouver le footballeur argentin, dont le vol a disparu des radars en début de semaine.

Mardi, des bateaux, trois avions et cinq hélicoptères ont quadrillé la zone. En vain. Les investigations menées mercredi n’ont pas donné grand-chose de davantage probant. Le lendemain, la police locale a annoncé la fin des recherches. Une décision qui n’est pas passée chez les proches de l’attaquant fraîchement transféré de Nantes à Cardiff. Le père, la sœur et l’ex-petite amie d’Emiliano Sala, notamment, se sont manifestés.

"Please don't stop the search" - Emiliano Sala's sister Romina wants the search for her missing brother to carry on.



For more on the search for Emiliano Sala: https://t.co/wAdRWTOJHg pic.twitter.com/blrm2mVNGl — Sky News (@SkyNews) 25 janvier 2019

«S’il vous plaît, n’arrêtez pas les recherches. Nous comprenons la complexité de la tâche, mais n’arrêtez pas les recherches. Je sais au fond de moi qu’Emiliano est toujours vivant», a assuré sa sœur Romina. «La seule chose que je demande, c’est qu’ils continuent à chercher. Il ne peut pas avoir disparu comme ça», a prié son père Horacio.

Jeudi soir, une pétition a été mise en ligne depuis l’Ouest de la France, où un supporter des Canaris a indiqué que «le club et ses supporters demandent avec force que les recherches pour retrouver Emiliano Sala et le pilote de l'avion continuent, pour leurs familles et pour leurs proches.» Ils étaient déjà plus de 40’000, vendredi matin, à avoir paraphé cette requête.

3.15pm Update.



Please read the attached statement.



Unless there is a significant development, there will be no further updates pic.twitter.com/jbEIFMB3zi — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 24 janvier 2019

