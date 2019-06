«Une nouvelle occasion de prouver qu’on a grandi»

Le sélectionneur de l’équipe de Suisse est apparu très déterminé mardi, juste avant l’entraînement de son équipe dans le magnifique stade du Dragon de Porto. «On ne vient pas pour participer, mais pour gagner», a tonné le «Mister», qui veut absolument que son équipe se débarrasse de son complexe d’infériorité face aux gros. En octobre 2017, la Suisse était venue perdre 2-0 à Lisbonne en qualifications pour la Coupe du monde et avait été éjectée en barrages où, heureusement, elle avait pu éliminer l’Irlande du nord.

«On a beaucoup évolué depuis, on a bien joué contre le Brésil, l’Angleterre et la Belgique», a ajouté Vladimir Petkovic. Fini donc le temps de la Suisse timide face aux gros? «Nos joueurs ont disputé de grands matches dans leur club aussi», a argumenté le Mister, en prenant en référence Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka, tous deux récents finalistes de coupes européennes. «Nous avons une nouvelle occasion de prouver que nous avons grandi», a-t-il encore dit.

«On écrirait l'histoire»

Un gros défi attend en effet la Nati ce mercredi soir à Porto, où 3500 supporters suisses seront opposés à 47'000 fans portugais pour cette première demi-finale de la Ligue des Nations. «On peut gagner ici», a tenté lui aussi de convaincre Yann Sommer. Granit Xhaka l’a appuyé: «Nous serions les premiers vainqueurs de la Ligue des Nations, on écrirait l’histoire. Ce serait important pour nous les joueurs, mais pour tout le pays aussi. Le Portugal est une grande équipe, on a joué contre eux lors des dernières qualifications. Au match aller, on a montré qu’on pouvait les battre, quand on était agressifs. Au retour, on les a trop respectés, on a été trop timides. On doit se baser sur ces deux matches pour remporter cette demi-finale.»

Invité par un journaliste néerlandais à estimer si la Suisse avait plus de chances de gagner Roland-Garros (un tournoi de tennis se jouant au même moment à Paris) ou la Ligue des Nations, Yann Sommer a répondu de manière très patriotique: «On peut gagner les deux!». L’heure est vraiment à la confiance dans le camp suisse. Reste à assurer de la même manière sur le terrain.

Le «boss» aime la Ligue des Nations

Quelle est la réelle valeur de ce nouveau tournoi? Vladimir Petkovic n’a pas hésité avant de répondre: «Au début, tout le monde était un peu sceptique. Il fallait déjà comprendre comment ça fonctionnait! Mais tout s’est éclairci au fur et à mesure et nous sommes très heureux d’être ici. Il s’agit d’une belle compétition, qui va gagner en crédibilité au fil du temps. En devenir le premier vainqueur serait un très beau succès».

(nxp)