Un parfum de Mondial et un secret de Polichinelle

L’histoire est peut-être cousue de fil blanc. Le 4 juin, solennel, Vladimir Petkovic s’installera derrière une table et il donnera sa sélection des 23 internationaux suisses retenus pour disputer le Mondial russe. Il affichera la mine contrite des âmes torturées par le dilemme, puisque c’est la coutume, mais il énoncera les 23 noms sans sourciller. Parce qu’au fond, il les connaît peut-être déjà depuis longtemps. Ne pas avoir de choix, ou si peu, c’est sans doute embêtant. Mais pas toujours. Pas quand les choses sont claires et s’imposent d’elles-mêmes.

À Feusisberg, une quinzaine de joueurs qui ont terminé leur saison plus tôt que les autres (championnats allemand, anglais et portugais) se sont réunis pour garder la forme. Le «vrai» camp d’entraînement commencera dimanche à Lugano. Au Tessin, il y aura 27 à 28 joueurs au total. Donc quatre ou cinq à écarter au dernier moment, au lendemain de l’Espagne-Suisse du 3 juin.

Pourtant, sauf blessure ou maladie, il n’y a que peu de mystère. La seule incertitude sérieuse concerne le cas Admir Mehmedi (Breel Embolo a lui aussi été touché à la cuisse, mais cela semble devoir s’arranger). Sa déchirure du ligament de la voûte plantaire, le 12 mars, l’a écarté des terrains et depuis, il n’a pu effectuer qu’un bref galop d’essai, seul, sans avoir retrouvé le contingent de Wolfsburg. Si Mehmedi est rétabli à 100% et s’il peut en faire la démonstration à l’entraînement ici à Feusisberg, voire plus tard à Lugano, Petkovic pourrait lui faire confiance. Mais Mehmedi le peut-il seulement? Il est arrivé mardi soir et a aussitôt consulté le docteur de la sélection, pour faire le point. Si sa blessure est persistante ou si son état de forme et sa récupération laissent à désirer, le sélectionneur n’aura pas d’autre solution que de se priver de lui pour le Mondial.

Une logique en chassant une autre, Petkovic serait alors devant un groupe de 23 joueurs légitimement constitué. Un secret de Polichinelle?

La sélection sans Mehmedi

Les trois gardiens: Sommer, Bürki et Mvogo.

Les défenseurs: Lichtsteiner, Lang, Schär, Djourou, Akanji, Elvedi, Rodriguez et Moubandje.

Les milieux et attaquants: Shaqiri, Xhaka, Behrami, Dzemaili, Zuber, Zakaria, Fernandes, Frei, Seferovic, Drmic, Embolo et Gavranovic.

Fabien Frei à la place de Remo Freuler, c’est pour sa polyvalence globale et son aptitude à diriger la défense à trois essayée par Petkovic ce printemps. Si Embolo devait jeter l’éponge, «Petko» pourrait toujours appeler le Bâlois Ajeti, ou alors Derdiyok. Nul doute qu’il fera confiance à Seferovic malgré son temps de jeu misérable en 2018 à Benfica (80 minutes seulement!): son intelligence de jeu demeure précieuse, en joker peut-être puisqu’il faudra bien se demander s’il peut encore être titulaire dans ces conditions. En réalité, c’est si Petkovic est convaincu par Mehmedi que les choses se compliqueraient. Il faudrait alors biffer un international des 23 joueurs cités avant. Mais lequel?

Quel choix sinon?

On oublie les gardiens et la défense. On oublie aussi les intouchables, sauf pépin physique, autant pour leurs qualités footballistiques que leur importance dans le groupe: Shaqiri, Xhaka, Behrami, Dzemaili, Fernandes, Seferovic, Gavranovic, Embolo, Zakaria. Resteraient Zuber Drmic et Frei. Un choix complexe.

Il faudra attendre jusqu’au 4 juin pour avoir la réponse définitive. «Beaucoup de choses peuvent se passer durant une préparation», avertit Vladimir Petkovic. Il a raison. Mais pour l’instant, il peut rester serein.

