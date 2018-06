Un international ghanéen condamné pour viol

L'international ghanéen, milieu du Malmö FF en 1ère division suédoise, a été condamné vendredi en Suède à deux ans et huit mois de prison pour le viol d'une mineure en 2016.

BREAKING: Ghana winger Kingsley Sarfo has been jailed two year and eight months in Swedish prison for two child rape counts #KawowoUpdates pic.twitter.com/JvKzu1mAL4