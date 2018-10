Un footballeur retrouvé mort le pénis sectionné

Un tweet du Sao Paulo FC a confirmé lundi le décès d’un de ses joueurs. Agé de 24 ans, Daniel Corrêa Freitas a été retrouvé mort dans un buisson à Sao José dos Pinhais, dans la banlieue de Curitiba.

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente a morte do meio-campista Daniel Corrêa Freitas. O clube se solidariza e presta condolências à família do atleta. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 29, 2018

«La SPFC regrette profondément la mort du milieu de terrain Daniel Corrêa Freitas. Le Club présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses amis.»

La cause du décès n'a pas été officiellement confirmée. Mais un reportage détaillé dans le journal local «Band B» affirme que Freitas a été victime de «torture».

Citant les propos d'un policier municipal, le rapport déclarait: «D'après l'apparence du corps, c'était une situation très violente. L'homme avait deux coupures profondes au cou, sa tête a failli être décapitée et ses parties génitales ont été sectionnées.» Ce sont des passants qui se trouvaient dans le secteur qui ont découvert le corps. Le rapport poursuit en affirmant: «Cette route, où le corps a été retrouvé, est déserte et déjà connue et on y retrouve souvent des cadavres.»

Connu sous le nom de Daniel, le milieu offensif a débuté sa carrière à Botafogo avant d’être transféré à Sao Paulo en 2015. Il avait été prêté les deux dernières année à Ponte Preta et évoluait cette saison avec São Bento en deuxième division brésilienne. (nxp)