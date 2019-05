Un Tottenham renversant rejoint Liverpool en finale

La finale de l’édition 2019 de la Ligue des champions opposera, le samedi 1er juin prochain à Madrid (coup d’envoi à 21h00), le FC Liverpool à Tottenham. Il s’agira d’une finale inédite.

Vainqueurs 0-1 une semaine plus tôt à Londres, les Néerlandais menaient pourtant 2-0 à la mi-temps. Ils avaient ouvert la marque à la 5e minute déjà sur corner et une reprise de la tête du jeune (19 ans!) capitaine Matthijs de Ligt. Le Marocain Hakim Ziyech avait doublé la mise à la 35e d’un tir imparable sur un centre de Dusan Tadic.

La messe semblait dite. Mais les Anglais – qui n’avaient plus grand-chose à perdre – sont revenus sur la pelouse avec de meilleures intentions. Et surtout davantage de lucidité. Le scénario est devenu complètement débridé. Une folie incarnée par les deux réussites coup sur coup du Brésilien Lucas Moura aux 55e et 59e. A 2-2, un seul but suffisait dès lors à Tottenham pour arracher sa qualification. Et ce but est venu à la… 96e, oeuvre une fois encore de Lucas Moura. Quel retournement de situation!

Après 1971, 1972, 1973 et 1995, les Amstellodamois – qui ont dû participer à la phase qualificative pour participer à cette édition 2019 de la C1 – devront donc patienter pour inscrire une cinquième fois leur nom au palmarès de la plus prestigieuse compétition continentale. Quant à Tottenham, il disputera la première finale de Ligue des champions de son histoire.

