Tout oppose l’Irlande et la Suisse

La formation de Mick McCarthy, que les Helvètes défieront ce mardi à la Praille, est à peu près l’inverse de son hôte. Elle est très limitée techniquement, mais a le mérite d’y croire jusqu’au bout. Il lui arrive d’être réaliste et elle fait peur sur les coups de pied arrêtés, grâce à son jeu de tête notamment, un des points faibles de l’équipe de Suisse. En prime, à Genève, les Irlandais n’auront pas grand-chose à perdre et plutôt tout à gagner. Ils doivent l’emporter pour pouvoir jouer le championnat d’Europe 2020 éparpillé dans douze stades et lors duquel quatre matches – trois de poules et un huitième de finale – se dérouleront à Dublin. Les Irlandais ont beau sortir de prestations à la limite du dramatique, comme samedi en Géorgie (un 0-0 absolument terrible), ils croient toujours en eux, là où la sélection de Petkovic baisse un peu vite la tête.

Mais si l’Irlande a de bons côtés que son opposant peine à montrer, elle est aussi dépourvue de nombre de qualités suisses. La principale est technique. «Nous sommes bien organisés, nous travaillons bien. Cela dit, nous sommes ici pour gagner, a lancé le coach Mick McCarthy. J’ai vu le match au Danemark. Une excellente équipe de Suisse, que seul un Schmeichel de classe mondiale a pu arrêter. Je crois qu’elle est peut-être la meilleure du groupe.»

Là où ces sélections finissent par se rejoindre, c’est au niveau de l’entraîneur. Tant le coach irlandais que Vladimir Petkovic sont, en effet, contestés. «J’ai l’habitude de ces moments qui reviennent, où je suis remis en question. C’est même un peu trop souvent à mon goût… Mais depuis cinq ans, j’ai l’habitude. Cela dit, une chose est très claire: ma personne n’importe pas, c’est la Suisse qui compte», a grincé le «Mister» lundi. Si elle pouvait aussi compter trois points de plus mardi soir…