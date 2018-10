Toilettes et Playstation: Maradona flingue Messi

«C'est un grand joueur, mais pas un leader. C'est difficile de vouloir faire un leader d'un homme qui va aux toilettes 20 fois avant un match», a lancé Diego Maradona vendredi sur le plateau de «Fox Sports», pourtant habituellement peu enclin à la critique envers la star de l'Albiceleste et du FC Barcelone, à l'histoire mitigée en sélection.

«Messi est Messi avec le FC Barcelone, en équipe nationale c'est un autre Messi», a poursuivi «El Pibe de Oro», affirmant que hors du terrain, la «Pulga» préfère «jouer à la Playstation plutôt que parler aux joueurs». S'il était à la tête de l'Albiceleste, Maradona, actuel entraîneur du club mexicain de D2 de Sinaloa, «ne sélectionnerait pas» Messi, «même si je ne dirai jamais que je ne le ferai jamais».

How drunk is Maradona?!

They asked him if he’s the best of all time. And all he did was trash #Messi.



“Messi a leader? You can’t call someone a leader who goes to the bathroom 20 times before every game. Can’t make a leader of a guy like that.”



pic.twitter.com/61clo9jSaa