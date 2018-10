Thierry Henry: «Monaco, c’est le choix du cœur»

«C’est un retour à la case départ!» Thierry Henry a très vite planté le décor. À 41 ans, il a choisi d’entamer sa vie d’entraîneur là où sa carrière de joueur avait pris forme en 1993, alors qu’il n’avait que 16 ans: à l’AS Monaco. Le meilleur marqueur de l’histoire de l’équipe de France (51 buts en 123 sélections), qui a dirigé son premier entraînement lundi, a été officiellement présenté aux médias ce mercredi. Chemise blanche, cravate et costume noirs, il a distillé son discours pendant près de trois quarts d’heure au Yacht-Club de Monaco, devant une septantaine de journalistes français, mais aussi anglais et belges.

Après avoir remercié la Fédération belge et s’être félicité des résultats obtenus avec les Diables Rouges – «La Belgique est maintenant reconnue comme une équipe, et non plus comme une addition d’individualités de clubs» -, après avoir souligné que Pep Guardiola était sa référence, il a dit à quel point ce choix de Monaco était «le choix du cœur».

Mais Thierry Henry prend une équipe monégasque en bien mauvaise posture – elle occupe le 18e rang avec 6 points récoltés en 9 matches. «Il s’agit de lui redonner de l’équilibre et de la sécurité avec intelligence, a-t-il expliqué. Je suis un homme qui aime rire, et il est important de rigoler dans la vie. Mais quand on travaille, on travaille! En cela, l’entraîneur que je suis devenu n’est pas différent du joueur que j’ai été. Le travail n’a jamais été un sacrifice pour moi, c’est juste un passage obligé. Et la clé, c’est la patience. Je ne vais pas employer le mot «victoire», parce que les victoires viendront du travail que nous aurons fourni.»

«Aujourd'hui, c'est l'entraîneur qui va aux joueurs»

Thierry Henry a rappelé qu’il avait commencé sa formation d’entraîneur tout en bas de l’échelle. «Quand on me demandait d’aller placer des cônes ou de porter des buts, je le faisais.» Et il a dit à quel point les deux ans passés au poste d’adjoint de Roberto Martinez en sélection belge lui avaient été profitables. «Les joueurs de ma génération avions l’habitude d’aller vers l’entraîneur. Je me suis rendu compte qu’aujourd’hui, c’est l’inverse: il appartient à l’entraîneur d’aller vers ses jeunes joueurs et de les comprendre. C’est nécessaire pour faire un long chemin ensemble.»

Thierry Henry, qui s’est engagé jusqu’en juin 2021 à l’AS Monaco, sait de toute manière qu’il sera jugé sur les résultats. «Ce que j’attends de mes joueurs, c’est qu’ils entrent sur le terrain en étant au clair sur le concept et les principes de jeu. Après, que l’animation suive ou pas, c’est une autre histoire.» Et c’est ce qui fera que Monaco remontera la pente… ou pas.

Premier élément de réponse samedi soir à Strasbourg, pour la grande première de Thierry Henry dans la peau d’un coach principal. (nxp)