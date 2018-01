Stoke chute à Coventry, Mark Hughes limogé

Les coéquipiers de Xherdan Shaqiri, entré à la 75e, ont perdu 2-1 à Coventry, club classé 3e en 4e division!

Cette élimination, qui constitue la plus grosse surprise de ces 32es de finale, a été synonyme de limogeage pour le manager Mark Hughes. L'ancien international gallois a été remercié quelques heures après cette nouvelle débâcle.

Il occupait le poste depuis quatre ans et demi. Stoke est aussi en mauvaise posture en Premier League, avec le 18e rang sur 20. Le club a annoncé vouloir rapidement nommer un nouveau manager.

Leicester devra rejouer le 16 janvier. Les Foxes ont dû se contenter d'un terne 0-0 sur la pelouse de Fleetwood Town, club classé 14e en 3e division. Leicester a évolué notamment sans Jamie Vardy et Ryad Mahrez. Le gardien suisse Eldin Jakupovic a par contre été aligné.

Son homologue Chris Neal n'a pas perdu son après-midi: l'un des sponsors du club, une chaîne locale de pizzas, lui a offert un an de pizzas gratuites pour avoir gardé sa cage vierge. Il n'a même pas dû trop s'employer, les visiteurs n'ayant pas cadré le moindre tir! Après avoir été mené à la pause, Manchester City s'est bien repris et a finalement battu Burnley 4-1. Agüero a marqué deux fois, Sané et Bernardo Silva inscrivant les autres buts des Citizens.

Chelsea devra aussi passer par un «replay». A Carrow Road, les Londoniens ont dû se contenter d'un pâle 0-0 contre Norwich. Timm Klose a joué toute la rencontre pour le club de 2e division. (si/nxp)