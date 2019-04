Steve Von Bergen va mettre un terme à sa carrière

Depuis le temps qu'on en parlait, cela ne pouvait se terminer que comme cela: après avoir tourné la page Young Boys, le défenseur neuchâtelois Steve Von Bergen reviendrait terminer sa carrière à NE Xamax, son premier club. Eh bien non!

Dans un communiqué, le club bernois annonce ce jeudi que Von Bergen (36 ans le 10 juin prochain) a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel à la fin de la saison en cours.

«Cela a été une décision très difficile à prendre, explique Von Bergen dans le communiqué. Cela me fait mal de penser à ne plus être sur le terrain et de ne plus voir mes coéquipiers dans le vestiaire. Mais en même temps, je suis fier d'avoir pu écrire l'histoire du club et de continuer à le faire ces prochaines semaines. Ces succès, ces expériences et ces émotions appartiennent à l'éternité.»

Von Bergen a en effet pris une part active à la conquête du titre - le premier depuis 32 ans - et à la qualification en Ligue des champions l'année passée. Et bien sûr à la conquête du titre cette année, qui ne fait plus l'ombre d'un doute.

Un rôle dans l'organisation bernoise

Steve Von Bergen était arrivé à Berne il y a six ans, en provenance de Palerme. Il avait auparavant porté les maillots de NE Xamax, du FC Zurich, du Hertha Berlin et de Cesena. Il compte 50 sélections en équipe de Suisse. Von Bergen a disputé 356 matches de Super League, 96 de Serie A italienne et 68 de Bundesliga. Il n'a marqué que deux buts de toute sa carrière.

Le directeur sportif du club Christoph Spycher a déclaré que Von Bergen garderait un poste à Young Boys. «Nous allons lui laisser le temps de choisir dans quelle direction il souhaite se diriger, a confirmé Spycher. Mais c'est important pour nous de garder dans notre organisation un tel exemple pour le jeunesse.»

Ce qui indique bien que Von Bergen ne reviendra pas à Xamax sous l'aile du futur entraîneur Joël Magnin, actuellement coach des M21 de Young Boys. (nxp)