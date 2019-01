Stevanovic: «Prolonger? C'est possible»

A 28 ans, Miroslav Stevanovic ne veut plus attendre: il veut découvrir la Super League. Et c'est avec Servette qu'il entend y parvenir. Auteur de 4 buts et de 5 passes décisives au premier tour, le Bosnien, élu fort logiquement meilleur joueur de Challenge League lundi soir, le dit clairement.

Miroslav, dites-nous votre fierté d'avoir été élu joueur de l'année en Challenge League?

C'est une belle satisfaction, c'est sûr, mais ce que je veux plus que tout, c'est monter en Super League avec Servette dans quatre mois.

L'an dernier, Raphaël Nuzzolo a cumulé les deux...

Et je veux y parvenir cette année aussi. Sans la promotion en Super League, ce trophée n'aura servi à rien.

Vous avez été sollicité par le Lausanne-Sport et par Bâle notamment. A quel point avez-vous été tenté de partir de Servette?

Je n'ai pas eu connaissance d'offres concrètes et elles ont peu d'importance. J'aime Servette, je m'y sens bien et je veux monter.

Et si la promotion n'arrive pas dans quatre mois?

Mon objectif et celui de tout le club, c'est de monter en Super League, point. Mais je peux vous dire que de toute façon une prolongation de mon contrat est envisageable dans les prochains temps.

Vraiment?

Oui. Je ne vais pas en dire plus, mais disons que c'est possible.

(nxp)