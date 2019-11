Stéphane Henchoz n'est plus l'entraîneur du FC Sion

Stéphane Henchoz (45 ans) n’est plus l’entraîneur du FC Sion. Le Fribourgeois a présenté sa démission au président Christian Constantin dimanche matin, au lendemain de la cuisante défaite essuyée par le club valaisan de Super League à Saint-Gall (3-0). Stéphane Henchoz a décidé de «s’en aller avec effet immédiat et de renoncer à son contrat en cours, ceci en raison des bonnes relations qu’il entretient avec le club valaisan et son président», selon le communiqué publié par le club valaisan sur son site internet.

«Je souhaite une bonne continuation au FC Sion et j’espère que cette décision réveillera les joueurs, a déclaré Henchoz. Je souhaite qu’elle fasse prendre conscience aux joueurs professionnels de la chance qu’ils ont d’exercer le métier de footballeur et de défendre les couleurs valaisannes.»

Au Kybunpark, où le jeu présenté par les footballeurs du Vieux-Pays a été insipide et dénué d’idées, l’équipe sédunoise a aligné un sixième match de championnat sans victoire. Depuis le 25 septembre, elle s’est inclinée contre Saint-Gall (à deux reprises), Young Boys, Lugano et Lucerne, et a obtenu un verdict nul au terme d’un duel pas folichon contre Servette. Lors de cette séquence, elle a inscrit six buts et en a accordé quatorze.

Après la rencontre face au SFC, le président Christian Constantin avait nommé Christian Zermatten au poste de «super-adjoint» de Stéphane Henchoz, dont l’intronisation à la tête du FC Sion avait été annoncée le 26 mai dernier sur le plateau de la chaîne de télévision «Canal 9».

Zermatten en intérimaire

A Saint-Gall, où le président a assisté à la déroute de son équipe depuis le banc, l’ajout de Zermatten au staff technique n’a pas suffi à insuffler une nouvelle énergie au club, qui pointe aujourd’hui à la cinquième place du classement (13 matches, 17 points), avec une marge de sept unités sur la barragiste luganais qui sera en action dimanche à Lucerne (16h).

La succession de Stéphane Henchoz devrait être confiée à titre intérimaire à Christian Zermatten, habitué à officier en tant que pompier sur le banc valaisan. Il est prévu que le désormais «ex-super-adjoint» enfile le costume du chef au Letzigrund, contre Zurich, le dimanche 10 novembre.

Henchoz est le deuxième entraîneur de Super League à faire ses valises depuis le début de la saison 2019-2020. Le 28 octobre, la direction du FC Lugano avait montré la porte au Vaudois Fabio Celestini.

Entre les deux Christian - le président Constantin (à dr.) et le «super-adjoint» Zermatten (à g.) -, on n'avait pas trop envie de rire, samedi soir sur le banc saint-gallois. Image: Keystone.