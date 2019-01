Star en Thaïlande, Charyl Chappuis talonne Xhaka et devance Wawrinka

«Star, star… Peut-être pour certains. Mais moi je reste le Charyl Chappuis que j’étais en Suisse à l’époque! C’est vrai que c’est quelque chose d’être reconnu partout dans la rue et que tant de gens veuillent prendre une photo avec moi. Ça me plaît, mais je sais aussi apprécier la paix et l’anonymat que je retrouve quand je rentre au pays. Mon mot d’ordre depuis que je suis tout petit n’a pas changé, je veux rester reconnaissant et humble.»

Le Zurichois de 27 ans, après avoir enchaîné les matches et les saisons en Thaïlande, passe inaperçu en Suisse. Une grosse blessure l’a écarté des terrains du pays d’où vient sa maman pendant près de dix-huit mois. Du coup, il se ressource près de Zurich, en attendant de commencer une nouvelle saison avec son club de Muangthong United, dans un pays où il est une authentique star.

«La passion est forte»

Le milieu de terrain formé à Grasshopper a presque un million et demi de suiveurs sur Instagram (lire ci-contre). C’est tout simplement énorme. À titre de comparaison, Stan Wawrinka ne peut revendiquer «que» 894 000 followers, tandis que Xherdan Shaqiri, qui évolue à Liverpool, club parmi les plus populaires de la planète, en compte 2,2 millions. Yann Sommer, lui, doit se contenter de 246 000 aficionados.

«Je suis reconnaissant envers tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux (ndlr: il est aussi très populaire sur Facebook, où son fan-club rassemble presque 300 000 personnes). Mais il faut relativiser un peu, dit-il. En Thaïlande, la «fan culture» autour du football est très développée, et il y a 80 millions d’habitants, dix fois plus qu’en Suisse… La passion est forte autour de notre sélection, notamment grâce à la victoire lors de la Suzuki Cup (ndlr: le championnat de l’ASEAN, l’association des Nations de l’Asie du Sud-Est) en 2014, lors de laquelle je m’étais éclaté avec l’équipe de Thaïlande. Ça m’avait valu beaucoup d’attention.»

Malgré ce poids impressionnant sur l’application de partage de photos, le jeune homme gère lui-même son image, quand d’autres engagent des communicants pour se donner un look «bankable». «Ma copine est très active sur Instagram et elle me donne des coups de main, avoue le N° 23 des «Kirins», le surnom de son club actuel. Notamment dans le choix des photos et sur quoi écrire. Ça peut tout de même être assez astreignant de garder les fans toujours au courant. Mais c’est quelque chose d’amusant et ça m’aide à intégrer pas mal de choses au niveau du marketing.»

Du coup, il n’a pas tellement de raisons de viser un retour sur les pelouses européennes. «Je me suis vite adapté en Thaïlande, se félicite l’ancien Rouget. J’ai été rapidement à l’aise, j’ai pu perfectionner ma maîtrise de la langue. Le niveau de vie est bon et je joue dans l’une des formations les plus populaires du pays. Avec Muangthong, le but est toujours de viser le titre en championnat et de gagner au moins une Coupe. Le club fait tout pour ça. Ce serait un rêve de jouer dans une des grandes divisions du Vieux-Continent ou même de revenir à GC, je l’avoue. Mais je suis très heureux en Asie.»

Bons joueurs étrangers

Contrairement à ce qu’on peut penser, enfermés dans nos certitudes occidentales, le niveau footballistique n’y est pas ridicule, loin de là. «Il y a aussi beaucoup de bons joueurs étrangers qui aident la ligue à s’améliorer d’année en année, assure l’international thaïlandais aux 20 sélections. Depuis trois ou quatre ans, tous les clubs de l’élite ont leur académie, où les jeunes sont formés en grande partie par des Européens. Je pense que les quatre ou cinq meilleures équipes de la Thaï League pourraient jouer en Super League.» Pour bien vendre sa division, Charyl Chappuis ne semble pas avoir eu besoin de cours de marketing. (TDG)