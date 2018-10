Sommer provoque un penalty à la 9e seconde de jeu

Yann Sommer a certainement vécu le pire début de match de sa carrière vendredi soir à Freiburg. Sur l'engagement, le gardien de Mönchengladbach a crocheté Luca Waldschmidt dans ses 16 mètres, provoquant un penalty après 9 secondes de jeu seulement. Nils Petersen ne s'est pas fait prier pour ouvrir la marque dès la première minute de jeu.

Si Yann Sommer n'a rien pu faire sur la frappe magistrale de Waldschmidt (57e, 2-1), le Suisse est encore coupable sur le troisième but adverse. Il a complètement manqué sa relance à la 94e minute alors que le Borussia poussait pour égaliser (3-1). Une prestation à oublier rapidement pour lui.

Goalkeepers.... Gladbach’s Yann Sommer showing why they shouldn’t get involved pic.twitter.com/Y1ImFbjzwv