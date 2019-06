Sommer et Fernandes titulaires face à l'Angleterre

Comme promis, Vladimir Petkovic n'a pas complètement modifié son onze titulaire pour affronter l'Angleterre ce dimanche à Guimaraes. Steven Zuber et Denis Zakaria en sortent, remplacés numériquement par Nico Elvedi et Edimilson Fernandes. Le système choisi devrait être un 3-4-2-1 avec Haris Seferovic en pointe. Kevin Mbabu et Ricardo Rodriguez vont occuper les flancs.

Du côté de l'Angleterre, les deux joueurs coupables d'erreurs défensives jeudi face aux Pays-Bas débuteront sur le banc (Ross Barkley et John Stones). Harry Kane sera lui titulaire à la pointe de l'attaque.

Suisse Sommer; Schär, Akanji, Elvedi; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Shaqiri, Edimilson Fernandes; Seferovic. Sélectionneur Vladimir Petkovic

Angleterre Pickford; Alexander-Arnold, Gomez, Maguire, Rose; Dier, Delph; Lingard, Alli, Sterling; Kane. Sélectionneur Gareth Southgate (nxp)