Shaqiri inscrit son premier but pour Liverpool

Xherdan Shaqiri tient la grande forme! L'ailier des Reds, entré à la 61e minute du match de Premier League contre Cardiff, s'est à nouveau montré décisif, seulement trois jours après son récital contre l'Etoile Rouge en Champions League.

Shaqiri est entré alors que le score était de 1-0 pour Liverpool. Une demi-heure plus tard, son équipe s'imposait 4-1. C'est même lui qui a inscrit le 3-1 sur une superbe remise du «talisman» égyptien Mo Salah. Les deux hommes se trouvent incroyablement bien ces derniers temps et on assiste à la naissance d'une complicité qui ne peut que servir la forme du joueur de l'équipe de Suisse.

Leaders provisoires

Débarqué cet été en provenance du relégué Stoke City, le joueur de 27 ans avait brillé en préparation, avant de longuement chauffer le banc en début de saison. Cette fois-ci, il semble prêt à évoluer en tant que titulaire ou endosser le rôle de joker étincelant, comme ce fut le cas face aux Gallois.

Les Reds ont pris provisoirement la tête du championnat avec 26 points, sois trois d'avance sur Manchester City, qui se déplace à Tottenham lundi.

Le premier but de Shaqiri pour Liverpool en compétition officielle

Et des stats qui s'envolent

Shaqiri, c’est 3 passes décisives et 1 but sur ses 4 dernières apparitions avec Liverpool. #LFC — Jérôme Reynard (@jeromereynard) 27 octobre 2018

(nxp)