Shaqiri blessé, Manchester United cartonne

Le derby suisse de la 2e journée de Premier League n'a pas souri aux deux hommes concernés. Xherdan Shaqiri a rapidement quitté la pelouse de Stoke sur blessure, alors que Granit Xhaka a été remplacé en fin d'un match qu'Arsenal a perdu 1-0.

Shaqiri s'est blessé tout seul lors d'un sprint en première mi-temps et il a été remplacé à la 25e. La gravité de sa blessure n'est pas encore connue. Mais on peut déjà se demander si Shaqiri sera disponible pour les deux matches de qualification de Coupe du monde que la Suisse jouera contre Andorre (31 août) et en Lettonie (3 septembre).

Ce coup du sort n'a pas empêché Stoke de fêter un succès de prestige contre Arsenal (1-0). Jesé, prêté par le PSG, a marqué à la 47e sur une passe de Berahino, l'homme qui avait relayé Shaqiri. En face, Granit Xhaka a été remplacé à la 78e par Iwobi, Arsène Wenger poussant l'offensive pour tenter d'arracher une égalisation qui n'est pas venue.

United enchaîne

Manchester United est en verve en ce début de saison. Les Red Devils ont gagné 4-0 à Swansea, tout comme ils l'avaient fait à domicile contre West Ham. Pourtant, ce score est quelque part un peu trompeur. En effet, les Mancuniens ne menaient encore que d'une longueur à une dizaine de minutes de la fin, après la réussite du défenseur Bailly juste avant le repos.

L'entrée en jeu de Martial pour Rashford à la 75e allait dynamiser l'offensive des hommes de Jose Mourinho. Profitant des trous dans la défense galloise, Lukaku (80e), Pogba (82e) et Martial (84e) salaient l'addition de manière impitoyable.

Liverpool a pour sa part assuré l'essentiel en s'imposant 1-0 à Anfield Road contre Crystal Palace. Mané a soulagé les fans des Reds en marquant à la 73e. Jürgen Klopp avait effectué cinq changements dans son onze de départ.

Avec Edimilson Fernandes dès la 68e, West Ham s'est incliné 3-2 à Southampton. Réduits à dix après l'expulsion d'Arnautovic (33e) alors qu'ils perdaient 2-0, les Hammers ont cru pouvoir arracher un point grâce à deux buts du Mexicain Javier Hernandez (45e/74e). Mais un penalty d'Austin dans les arrêts de jeu donnait la victoire aux Saints.

Résultats de la 2e journée du Championnat d'Angleterre de football:

samedi Swansea - Manchester United 0 - 4 Bournemouth - Watford 0 - 2 Southampton - West Ham 3 - 2 Burnley - West Bromwich 0 - 1 Leicester - Brighton 2 - 0 Liverpool - Crystal Palace 1 - 0 Stoke - Arsenal 1-0

dimanche (13h30) Huddersfield - Newcastle (16h00) Tottenham - Chelsea

lundi (20h00) Manchester City - Everton

Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. Manchester United 6 2 2 0 0 8 0 8 2. West Bromwich 6 2 2 0 0 2 0 2 3. Watford 4 2 1 1 0 5 3 2 4. Liverpool 4 2 1 1 0 4 3 1 5. Southampton 4 2 1 1 0 3 2 1 6. Huddersfield 3 1 1 0 0 3 0 3 7. Tottenham 3 1 1 0 0 2 0 2 . Manchester City 3 1 1 0 0 2 0 2 9. Leicester 3 2 1 0 1 5 4 1 10. Arsenal 3 1 1 0 0 4 3 1 11. Everton 3 1 1 0 0 1 0 1 12. Burnley 3 2 1 0 1 3 3 0 13. Swansea 1 2 0 1 1 0 4 -4 14. Chelsea 0 1 0 0 1 2 3 -1 15. Stoke 0 1 0 0 1 0 1 -1 16. Newcastle 0 1 0 0 1 0 2 -2 17. Bournemouth 0 2 0 0 2 0 3 -3 18. Brighton 0 2 0 0 2 0 4 -4 . Crystal Palace 0 2 0 0 2 0 4 -4 20. West Ham 0 2 0 0 2 2 7 -5 (ats/nxp)