Servette se «bat» pour sa promotion

En Suisse, il n’y aura donc plus de football amateur, avec une saison décrétée «blanche» et annulée comme si elle n’avait jamais existé. L’ASF doit en valider, en principe ce jeudi déjà, les conséquences sportives, avec aucune promotion ni relégation. «À Berne, la Fédération veut blinder sa décision afin de se prémunir contre tout recours juridique», lâche un acteur du dossier.

Au final, cela risque de faire beaucoup de crève-cœurs et de frustration, de clubs lésés, stoppés dans leur élan, pour ceux qui ambitionnaient de rejoindre l’échelon supérieur. Et aussi, revers inévitable de la médaille, quelques heureux, sauvés par le gong et l’arrêt des différents championnats.

Parmi les clubs lésés figure Servette, dont l’équipe des M21, entraînée par Bruno Pascale (ex-Sion) depuis le 1er janvier après l’avoir été par Adrian Ursea, caracolait en tête de 2e ligue interrégionale. Vainqueurs de tous leurs matches, les espoirs grenat comptent… 11 points d’avance sur Saint-Prex. Aussi le SFC, qui caressait l’espoir légitime de les voir évoluer en 1re ligue, s’est-il adressé à l’ASF afin de faire respecter le verdict du terrain. «Décider d’invalider les efforts accomplis serait, sportivement, une catastrophe et, éthiquement, totalement injuste», écrivent ses dirigeants.

Récompenser les premiers

La proposition du club de la Praille pourrait d’ailleurs être appliquée à toute l’échelle du football helvétique. Pragmatique, elle prévoit la promotion de chaque leader en fonction du classement arrêté au début de la pandémie, et la non-relégation des derniers de classe. Pour Pascal Besnard, il s’agirait là de «récompenser les premiers sans pour autant pénaliser les clubs qui n’ont pas eu l’opportunité de se sauver». Limpide en apparence, mais concrètement? «On devrait pouvoir gérer la présence d’une équipe supplémentaire dans chaque groupe», estime le nouveau patron du SFC.

Président de l’Association cantonale genevoise de football, Pascal Chobaz a bien sûr été informé de la démarche. Samedi dernier, à l’occasion de la visioconférence de la Ligue amateur, lui-même avait milité pour entériner les résultats acquis au 13 mars. Il s’est retrouvé bien seul avant de se ranger derrière ses collègues. «Il peut paraître présomptueux de vouloir avoir raison contre tous les autres, convient M. Chobaz. J’avais aussi imaginé un système de bonus…»

Voilà, la pièce est terminée, le rideau retombé, probablement sans happy end mais avec une angoissante question: quand le ballon roulera-t-il à nouveau pour tous ceux et celles qui en sont privés?