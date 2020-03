Servette et Lausanne se retrouvent à huis clos

À la Praille comme partout ailleurs, l’offensive du coronavirus en Suisse et les mesures de contraintes qui lui sont liées chamboulent tout. Les clubs tentent de s’organiser en conséquence, planifient de nouveaux calendriers. «Il faut faire en sorte de se tenir prêt, donc continuer à disputer des matches, même amicaux.» Alain Geiger l’avait dit dès la suspension du championnat et il n’a pas changé d’avis. Oui, Servette s’est entraîné le plus normalement du monde cette semaine, ou autant que faire se peut. Avec l’objectif, au bout du compte, de se tester ce week-end, ce qui sera fait dès ce samedi, avec un derby lémanique à huis clos qui opposera les Grenat au LS, confortable leader de Challenge League, dans un lieu gardé secret. L’injonction émane autant des clubs que des forces de l’ordre des cantons concernés.

«Il est important de jouer, insiste Lionel Pizzinat, le team manager servettien. Même si le risque d’une décompression existe, les gars ont conservé une haute intensité à l’entraînement. Il convient de se préparer comme si ça devait reprendre demain.»