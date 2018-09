Servette éliminé aux tirs au but

Servette a un coeur gros comme ça, malgré son élimination aux tirs au but contre Lucerne. Deux buts d’école ont fait le bonheur des Grenat en première période. Le premier sur un centre de Stevanovic pour Chagas, qui frappait sous la latte après un contrôle peu orthodoxe. Le second, un bijou: Alphonse ouvrait pour l’inévitable Stevanovic qui centrait pour Wüthrich, dont le plat du pied filet dans le petit filet de Zibung.

De quoi oublier l’égalisation d’Ekele (belle tête), mais aussi d’envoyer du réconfort à Lang, victime d’une grave blessure vendredi (ligament, opération, saison terminée). Bien organisés, les Grenat tenaient leur os. Restait une mi-temps. Et la pression de Lucerne. Malheureusement pour Servette, qui n’avait rien à envier au 4e de Super League, c’est un centre anodin dévié dans son but par Rouiller qui allait faire le beurre des Lucernois.

In Coppa Svizzera succede anche questo: il clamoroso autogol di Steve Rouiller in Servette-Lucerna pic.twitter.com/QMzHIRFMhm — Giacomo Moccetti (@GiacomoMoccetti) September 15, 2018

Zibung sauvait Lucerne à deux reprises avant les prolongations. Et c’est finalement sur un nouveau but d’Ekele que Lucerne pensait avoir terrassé les Genevois. C’était compter sans la folie de la Coupe et la volonté des Grenat: à la 117e, Antunes trouvait le trou de souris pour tromper Zibung et offrir le 3-3, ainsi que la séance de tirs aux buts aux siens.

A cet exercice, c’est Lucerne qui a eu le dernier mot. A Servette, qui n’a pas à rougir de cette élimination, de se concentrer sur le championnat: s’il y met la même intensité, il aura toutes les chances d’être au rendez-vous de ses ambitions.

Servette - Lucerne 4-5 tab, 3-3 (2-1; 2-2)

Stade de Genève, 2598 spectateurs.

Arbitre: M. Bieri.

Buts: 23e Chagas 1-0; 36e Eleke 1-1; 41e Wüthrich 2-1; 68e autobut Rouiller; 102e Eleke 2-3; 117e Antunes 3-3.

Tirs au but: Grether: arrêt Frick, 0-0; Routis: 1-0; Voca: 1-1; Schalk: 2-1; Vargas: 2-2; Follonier: arrêt Zibung, 2-2; Gvilia: 2-3; Cespedes: 3-3; Eleke: 3-4; Stevanovic: 4-4; Wolf: 4-5; Antunes: raté.

Servette: Frick; Sarr, Routis, Rouiller, Séverin (104e Busset); Cognat, Cespedes; Stevanovic, Alphonse (88e Antunes), Wüthrich (76e Follonier); Chagas (66e Schalk).

Lucerne: Zibung; Schwegler, Lucas (61e Gvilia), Schulz, Grether; Voca, Custodio (103e Wolf); Schneuwly, Ugrinic (46e Vargas), Demhasaj (72e Kakabadze); Eleke .

Avertissement: 7e Grether (antijeu), 61e Routis (jeu dur), 64e Demhasaj (altercation), 82e Cespedes (jeu dur), 94e Sarr (jeu dur), 106e Wolf (jeur dur).

Notes: Servette sans Lang, Sauthier et Imeri, blessés. Sans Koro Kone, pas qualifié. Mfyui suspendu. (nxp)