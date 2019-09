Sauthier: «Servette devra être patient contre Lugano»

Anthony Sauthier, avant de parler de la venue de Lugano, revenons sur cette défaite 3-1 à Saint-Gall, où tout est allé de travers pour Servette: le chemin du retour a été encore plus long que d’habitude, non?

Oui… C’était plutôt calme et silencieux dans le car. Après un match, en plus une défaite, on n’aime pas trop parler. Mais nous avons discuté au début de cette semaine. Entre nous et avec le staff technique aussi. Pour évoquer tout ce qui a mal fonctionné.

Alors? Le constat?

Collectivement, nous étions bien en dessous de ce qu’on doit produire. Il y avait énormément de déchet, pas assez d’agressivité dans les cinq secondes qui suivent la perte de balle. Également trop de joueurs qui n’étaient pas à leur niveau habituel.

Dont vous, impliqué pratiquement sur les trois buts saint-gallois…

Je suis conscient de ma «performance». J’ai vu mes erreurs de placement à la vidéo, ces moments où je me suis lancé au lieu d’anticiper le danger, cette énergie perdue, avec les conséquences derrière. Cela ne m’est pas arrivé souvent, mais j’assume mes erreurs.

Cette semaine a donc été consacrée au travail en vue du match contre Lugano?

Oui. Nous avons beaucoup appris de cette défaite à Saint-Gall. Nous avons bossé le jeu défensif, pour mieux défendre ensemble. Il n’y a pas de détresse ou de malaise dans le groupe. Nous étions tous conscients dès le début de la saison que nous n’allions pas marquer deux ou trois buts par match, comme en Challenge League. Ou alors que nous aurions des moments parfois difficiles à traverser. Nous savons aussi nos difficultés, parfois, pour trouver des solutions dans les trente derniers mètres, face à une équipe placée en bloc bas, prête à contrer.

C’est un peu ce que proposera Lugano ce jeudi soir, non?

Sans doute, effectivement. Il faudra se montrer patient, mais trouver les solutions. Le groupe est prêt à relever le défi.

Daniel Visentini