Samedi prochain, l’Allemagne deviendra le pays qui rejoue

«Es geht wieder los!» Dans un rituel qui a fait sa popularité, la Bundesliga va revenir rythmer le week-end des foyers allemands. Alors que la Ligue 1 s’est pliée à l’autorité de l’État, que la Premier League négocie avec un temps de retard et que la Super League flotte au gré des caprices de chacun, le football allemand a réussi le miracle de parler d’une seule voix pour convaincre le monde politique de son particularisme. Samedi prochain à 15h30, toute l’Europe aura donc les yeux tournés vers le pays qui rejoue. «Un football en sursis», a résumé Christian Seiger, président de la DFL. En sursis et sans public. Mais du football quand même, 69 jours plus tard.

«C’est une étape capitale qui va rétablir un vent d’optimisme, a salué hier Aleksander Ceferin. Je suis convaincu que le football, avec ses émotions et son incertitude, peut revenir éclairer nos vies et que l’Allemagne va nous montrer la voie à suivre.» Le président de l’UEFA fait plus que le suggérer: la Bundesliga joue désormais le rôle d’un laboratoire du «football au temps du Covid-19». Et même si le défi qu’incarne cette reprise durera jusqu’au soir de la 34e journée, les dirigeants du football allemand ont déjà réalisé un sacré exploit.

Une capacité d'anticipation unique

Comment s’y sont-ils pris? «Un peu à l’image de la gestion de crise du pays, la Bundesliga a brillé par son anticipation, insistait Raffaele Poli, le directeur de l’Observatoire du football, lors d’un Facebook live que nous avions partagé avec lui à l’initiative de MySports. Elle a très vite estimé les pertes possibles des clubs, négocié avec les détenteurs de droits TV, obtenu la reprise des entraînements par groupes et proposé un plan de reprise.» Résultat? Voilà trois semaines que le monde politique et l’opinion publique possèdent toutes les informations nécessaires pour juger. La survie de certains clubs, les 60 000 places de travail menacées, les 300 millions d’euros de droits TV en jeu, tout a été posé sur la table. Même ces 20 000 tests nécessaires à la sécurité sanitaire des 40 équipes lors des neuf dernières journées de championnat.

Le plan du docteur Meyer

Alors bien sûr, ce «Sonderweg» du football n’a pas été accueilli par une pluie de louanges. Le très respecté Robert Koch Institut a par exemple grincé que «les tests devraient être alloués selon des critères médicaux». Mais quand le foot suisse se cherche des leaders et des relais, son homologue allemand a pu compter sur le lobbyisme solide des pontes du Bayern, le «sniper» Hans Joachim Watzke, président de Dortmund, lequel a écumé les talk-shows pour contrer l’idée d’un football privilégié. Et puis la Bundesliga a surtout pu s’appuyer sur sa pièce maîtresse: le fameux plan sanitaire de 41 pages rédigé par le docteur Tim Meyer. Un document qui va jusqu’à indiquer le nombre de ramasseurs de balle par match (4) et imposer des pratiques aux joueurs à leur domicile.

Face à un tel souci du détail, même le dérapage vidéo de Salomon Kalou (Hertha) n’avait pas le poids de dissuader Angela Merkel. Le football a donc gagné le droit de tenter sa chance. À lui désormais de la saisir en espérant éviter le scénario catastrophe: une avalanche de cas à l’intérieur d’une équipe. «Tout le monde doit garder à l’esprit que chaque journée est une chance de montrer que nous méritons de continuer», a martelé Christian Seifert avant de rappeler que la règle ne changerait pas et «qu’une équipe doit jouer dès qu’elle peut annoncer 13 joueurs sur la feuille de match». Chaque club est donc invité à gonfler son effectif pour ce sprint de neuf matches en six semaines entrecoupé de tests et de longues mises au vert.

Coaches et remplaçants masqués

Pour le reste, l’amateur de football va devoir s’habituer à des coaches masqués, des remplaçants dispersés et quatre à cinq changements par équipe. Il devra aussi accepter que les 26 arbitres de Bundesliga, qui seront testés deux fois en dix jours, puissent officier sur les stades de leur Land afin d’éviter les longs déplacements. Enfin qu’il se rassure: chaque club de supporters aura le droit à un émissaire qui pourra venir disposer les banderoles à la veille des matches. On ne plaisante pas avec la «fankultur».

L’Allemagne s’apprête-elle à retrouver un autre football? Seul l’avenir le dira. Mais la tentative de Frank Baumann, le directeur sportif du Werder, de retarder la reprise avait mercredi un petit goût de normalité. «Deux semaines d’entraînement collectif pour chaque équipe auraient garanti une certaine équité.» Certains Länder viennent en effet d'autoriser les séances avec l’entier de l’effectif. Ainsi le Werder, Freiburg ou Stuttgart auront tout juste une semaine d’entraînement collectif dans les jambes le jour de la reprise. Ici ou ailleurs, certains auraient crié au scandale et déposé moult protêts. Pas en Allemagne. Là où tout a été fait pour rejouer. Vite.

Mathieu Aeschmann