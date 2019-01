Roman Bürki claque la porte de la Nati

Roman Bürki a arrêté ses priorités pour 2019. Et pour l'heure, l'équipe de Suisse n'en fait pas partie. Dans un communiqué publié dimanche matin, le Bernois indique qu'il renonce temporairement à jouer pour son pays. Le gardien de 28 ans veut se focaliser entièrement sur son club du Borussia Dortmund.

«Jouer pour ma patrie a toujours été une affaire de cœur, un grand honneur», concède-t-il. Sa décision n'a pas été prise «contre l’équipe nationale, mais pour se concentrer davantage sur sa santé et le BVB», leader d'un championnat d'Allemagne qu'il n'a plus remporté depuis 2012 et qui s’apprête à jouer Tottenham en 8es de finale de la Ligue des Champions. Il donne ainsi «la chance à de plus jeunes gardiens d’emmagasiner de l’expérience sous la houlette du sélectionneur Vladimir Petkovic et de l’entraîneur des gardiens Patrick Foletti.»

Si le sélectionneur helvétique devait faire face à une cascade de blessures, l'éternel No 2 derrière Yann Sommer - et peu satisfait de l'être - précise aussi qu'il ne refuserait pas une convocation. Fin décembre, le titulaire indiscutable sous les ordres du Vaudois Lucien Favre a été élu meilleur gardien de la phase aller de Bundesliga par le magazine «Kicker». Depuis ses débuts avec la Nati, en 2014, il n'a joué qu'à 9 reprises.

Quelques minutes après le communiqué du Borussia Dortmund, Bürki s'est fendu d'un message à ses fans.

(nxp)