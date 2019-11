Retour douloureux pour Xhaka

Granit Xhaka a été retenu par Unai Emery pour disputer la partie d‘Europa Ligue de jeudi soir face à l’Eintracht Frankfort. L’international suisse était sur la feuille de match de l’équipe d’Arsenal pour la première fois depuis ses frasques survenues suite à son remplacement lors de la rencontre face à Crystal Palace en Premier League.

Ce retour a été pour le moins difficile pour le Bâlois. Auteur d'une première mi-temps quelconque, il s'est tordu la cheville juste avant la pause. Il a quitté le terrain avant ses coéquipiers. A ce moment de la partie, le maigre public présent à l'Emirates Stadium a applaudi son enfant terrible. Le croyant à terre, les fans lui ont presque pardonné.

C'est le moment qu'à choisi Pierre-Emerick Aubameyang (46e) pour inscrire le 1-0. Cette situation a fait dire à de nombreux internautes que les Gunners étaient plus efficaces à dix qu'avec Granit Xhaka. L'international suisse a finalement pu rejoindre ses coéquipiers en deuxième période et s'est fait avertir à la 86e minute, certainement frustré de la tournure prise par les événements. L'Eintracht de Gelson Fernandes, remplacé à la pause, est parvenu à passer l'épaule en inscrivant deux buts à la 55e et à la 64e minute de jeu.

Groupe A

L’APOEL FC a assuré sa qualification en allant s’imposer 2-0 à Dudelange. Les Chypriotes vont accompagner Séville, déjà qualifié avant le coup d’envoi, qui n’a eu aucun souci contre Qarabaq pour gagner 2-0.

Groupe D

La surprise est venue des Autrichiens du LASK qui se sont qualifiés avec le Sporting Club du Portugal dans ce groupe D. Les joueurs de Linz sont allés gagner 2-1 à Rosenborg jeudi soir et terminent deuxièmes derrière les Portugais qui ont écrasé le PSV Eindhoven 4-0. Les Néerlandais sont les grands battus de ce groupe à la troisième place.

Groupe E

La Lazio de Rome garde les cartes en mains pour passer la phase de groupe grâce à sa victoire jeudi sur le terrain de Cluj (1-0). Derrière le Celtic Glasgow, déjà qualifié, la deuxième place se jouera entre les Roumains (9 points) et les Italiens (6) lors de la dernière journée. Cluj sera qualifié en cas de victoire à domicile contre le Celtic alors que la Lazio doit aller gagner à Rennes et espérer une défaite de Cluj.

Groupe H

Dans ce groupe l’Espanyol Barcelone est le seul club assuré d’être dans la phase à élimination directe. Les Barcelonais ont fait match nul jeudi à Ferencvaros (2-2), ce qui relance les actions des Hongrois qui ne comptent qu’un point de retard (6) sur Ludogorets (7) qui, lui, a fait match nul à Moscou contre le CSKA (1-1). Lors de la dernière journée, les Bulgares se rendront chez les Hongrois pour définir le deuxième qualifié.

Groupe I

La victoire de Wolfsbourg à Olexandriya (1-0) et le nul de Gent à Saint-Etienne (0-0) permet aux Allemands et aux Belges de passer au deuxième tour avant la dernière journée.

Groupe J

Un point suffit à la Roma (8 points) et à Mönchengladbach (8) pour passer au deuxième tour. Les Romains sont allés s’imposer contre Basaksehir 3-0, ce qui place les Turcs en troisième position et 7 points. Le dernier match les envoie en Allemagne alors que les Italiens recevront les Autrichiens de Wolfsberg.

Groupe K

Braga et Wolverhampton, déjà qualifiés pour le tour suivant, ont fait match nul 3-3 jeudi soir. Déjà éliminé, le Besiktas s’est imposé 2-0 contre le Slovan Bratislava.

Groupe L

Astana a remporté sa première victoire dans ce groupe, et contre Manchester United (2-1). Certes, ce n’était pas la première équipe mancunienne et les Anglais étaient déjà qualifiés, mais cet exploit restera dans les mémoires des fans kazakhes. Alkmaar, lui aussi qualifié, a fait match nul contre le Partizan (2-2).

Claude-Alain Zufferey