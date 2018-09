Record égalé pour Liverpool

Cinq journées, cinq victoires: Liverpool, encore un peu brouillon avant d'affronter le Paris SG en Ligue des champions, a battu un Tottenham encore plus imprécis (2-1), pour prendre la tête de la Premier League, samedi à Wembley en ouverture de la 5e journée.

Si les «Reds» réussissent un carton plein avec ce cinquième succès consécutif - record des saisons 78/79 et 90/91 égalé - ils n'ont pas envoyé un message flamboyant au reste de la Premier League, ou même au PSG, qu'ils reçoivent mardi. Ils ont toutefois montré qu'il étaient plutôt bien organisés, malgré la réduction du score de Tottenham dans le temps additionnel.

Offensivement en revanche, ils n'ont pas franchement convaincu malgré leurs deux buts, à l'image d'un Mo Salah bien loin de sa forme de la saison passée.

5 – Liverpool have won their opening five games of a top-flight season for the third time in their history (also 1990-91 and 1978-79). Marker. #TOTLIV pic.twitter.com/eCbxnudoz6