Premier point pour Monaco en Champions League

Battu lors des deux premières journées de Champions League par l'Atletico Madrid et le Borussia Dortmund, qui s'affrontent ce mercredi soir en Allemagne, l'AS Monaco a ouvert son compteur.

Les Monégasques, désormais entraînés par Thierry Henry, ont ramené un point de leur déplacement en Belgique, sur les terres du FC Bruges. Le jeune Moussa Sylla a inscrit le 0-1, parfaitement servi par Aleksandr Golovin, mais Wesley a pu égaliser pour le club belge. Les deux équipes en sont désormais à un point en trois matches et se retrouveront dans deux semaines au stade Louis-II. Les deux premières places semblent bien loin, puisque l'Atletico et le Borussia ont fait le plein jusqu'ici.

????? L'ouverture du score de l'ASM ! Golovin sert parfaitement @MsyllaX qui inscrit son premier but en @ChampionsLeague #CLUBASM pic.twitter.com/zV4SR3DYAO — ASMHistory ???????? (@histoireasm) 24 octobre 2018

Dans l'autre match avancé de ce mercredi, le PSV Eindhoven et Tottenham ont partagé l'enjeu aux Pays-Bas. Les Spurs, qui n'avaient pas encore marqué le moindre point cette saison en Champions League (deux défaites face au Barça et à l'Inter), menaient 1-2 jusqu'à la 87e grâce à des réussites de Lucas Moura et de l'inévitable Harry Kane, après l'ouverture du score de Hirving Lozano. Les Néerlandais ont égalisé à trois minutes de la fin grâce à leur buteur en série Luuk De Jong. A noter que les Anglais jouaient à dix depuis la 79e et l'expulsion de leur gardien français Hugo Lloris, coupable d'une faute de dernier recours en dehors de sa surface de réparation. La situation devient critique pour les deux équipes dans ce groupe très relevé.

Tant le PSV que Tottenham se retrouvent en effet à cinq points du FC Barcelone et de l'Inter, qui s'affrontent dès 21h ce mercredi. Là aussi, comme pour Monaco et Bruges, les deux premières places semblent avoir déjà trouvé leurs propriétaires.

Harry Kane, c’est 7 buts en 7 matchs de Ligue des Champions à l’extérieur. One of our own... ???? pic.twitter.com/nI9yYSDr1h — Tottenham ???????? (@SpursFR) 24 octobre 2018

(Le Matin)