Petr Cech attaque le Bayer Leverkusen sur Twitter

Le gardien de but Petr Cech a vertement dénoncé sur Twitter le comportement en ligne du club allemand de Bayer Leverkusen, qui a chambré de manière assez cruelle le portier tchèque d'Arsenal pour une passe ratée qui a failli se transformer en autogoal.

La saillie intervient alors que le gardien tchèque est concurrencé dans son équipe par l'Allemand Bernd Leno, venu justement à Londres depuis Leverkusen.

Dans deux tweets publiés dimanche, le Bayer a moqué le geste raté du gardien tchèque. D'abord en écrivant: «On pourrait connaître un gars...» (donc Bernd Leno), vidéo de l'erreur de Cech à l'appui.

We might know a guy... — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 12 août 2018

Puis en postant une vidéo de Leno, dont une passe conduit à une action collective qui se solde par un but: «Des fois que vous vous demandiez comment on joue depuis l'arrière», écrit le club allemand.

In case you all were wondering how to play out of the back... pic.twitter.com/LZkxznsGPs — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 12 août 2018

Cech a réagi lui lundi soir, trouvant «triste» qu'un club comme le Bayer «ne partage pas les valeurs de loyauté dans la compétition, de professionnalisme et d'esprit sportif qu'on enseigne aux jeunes footballeurs».

.@Arsenal we share important values which make us a big club not only on the football side . Fair competition, professionalism and sportsmanship are the biggest ones you teach young footballers and it’s sad to see when other clubs don’t share the same values. .@bayer04_en — Petr Cech (@PetrCech) 13 août 2018

«Notre blague (...) a été accueillie de manière plus rude et personnelle que nous en avions l'intention. Il s'agissait d'une plaisanterie. Nous sommes pour toutes ces valeurs que vous citez et nous vous souhaitons le meilleur à vous et à votre grand club», a répondu le Bayer.

Cech, 36 ans, est encore sous contrat pendant un an à Arsenal, et a décidé de rester malgré la concurrence pour être le portier numéro 1. (AFP/nxp)