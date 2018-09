Petkovic: «Ce système a passé l’examen»

Vladimir Petkovic a innové pour son 46e match à la tête de l’équipe nationale. Jamais en effet le «Mister» n’avait demandé à son équipe de jouer d’entrée avec trois défenseurs centraux, ce qui a été fait ce mardi à Leicester. «C’est une bon plan B, qui peut peut-être devenir un plan A à l’avenir, suivant les matches et leur physionomie. Y compris dans les matches qui comptent», a réagi le sélectionneur national à l’issue de la rencontre.

«L’équipe a bien réagi à ce nouveau système, elle a montré du courage. Il nous a fallu quelques minutes pour nous adapter, nous avons joué assez haut et une ou deux fois, on n’a pas très bien réagi défensivement. Mais bon, globalement, on a plutôt vu une bonne prestation de cette défense centrale à trois. Sur les couloirs, c’était bien aussi, et c’est très important dans cette configuration. Ce système a passé l’examen», a souri Vladimir Petkovic.

Seul bémol de la soirée, cette défaite 1-0 et ce but de Marcus Rashford à la 54e. «Oui, il y a ce but, c’est vrai, sur une balle arrêtée et ce deuxième ballon sur lequel on ne suit pas l’attaquant, a regretté le sélectionneur. Voilà, ils ont été plus réalistes que nous et il faut les féliciter. Mon analyse globale, c’est qu’il s’agissait d’un match amical intense, de bon niveau, avec deux équipes qui étaient prêtes à tout donner et à bien jouer au football. Nous avons eu des occasions, surtout en première période, mais nous n’avons pas marqué. Il y a eu moins de rythme en deuxième période.» (nxp)