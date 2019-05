Patron du foot suisse: trois candidats pour un vrai défi

Mode d’élection

101 délégués, trois «familles»





L’assemblée des délégués de l’Association suisse de football débutera samedi à 9h30 à Itingen (BE). Celle-ci est composée de 101 délégués (28 pour la Swiss Football League; 26 pour la Première Ligue et 47 pour la Ligue amateur). Le président sera élu s’il obtient la majorité absolue des suffrages au premier tour. Si ce n’est pas le cas, le candidat ayant obtenu le moins de voix est éliminé et un deuxième tour, à la majorité simple, est organisé. À noter qu’en cas d’égalité, c’est par tirage au sort – par le président – que l’élection va se jouer.