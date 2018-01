«Par le passé, l’UEFA n’avait aucune stratégie»

Il y a dix-huit mois, Aleksander Ceferin est arrivé à Nyon sans faire de bruit pour présider l’UEFA. Depuis, le Slovène a limité les apparitions médiatiques. La frime, affirme-t-il, ce n’est pas son truc. Depuis, il impose un style de management discret qui tranche avec celui de son prédécesseur, Michel Platini. Ce qui ne l’empêche pas de vouloir agir. En particulier contre les inégalités.

Vous êtes président de l’UEFA. Pourtant en Suisse romande, presque personne ne vous connaît. Vous plaisez-vous à Nyon?

Beaucoup! Et puis l’UEFA apprécie d’être ici et veut y rester.

Alors pourquoi rester si discret?

Les stars du football, ce sont les joueurs. Si certains dirigeants pensent qu’ils sont des superstars, c’est une grosse erreur. De toute manière, vous n’êtes important que quand vous êtes en poste. Après – et il y a plusieurs exemples récents –, plus personne ne vous considère. L’essentiel est de faire son boulot. Il n’est pas nécessaire de montrer tous les jours que l’on est le chef pour être un leader. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez sauter, crier, apparaître tous les jours à la TV, à la fin vous passez pour un clown.

Avez-vous toujours été ainsi?

Oui! Mais être avocat criminaliste en Slovénie ou président de l’UEFA, c’est un autre niveau. Si vous parlez quand vous avez quelque chose à dire, c’est mieux pour tout le monde. Quand ce sera nécessaire, j’apparaîtrai.

Avez-vous forcé votre nature pour briguer la présidence?

Non. C’est une question de confiance en soi. Quand j’ai réalisé le large soutien dont je bénéficiais, cela a été facile. Je me suis focalisé sur le fait de gagner, puis je suis arrivé à Nyon. Et là, je me suis dit: «OK, le travail commence». Heureusement, il y a une excellente équipe. Et c’est la force de l’équipe qui fait celle du président.

Le fort soutien de votre campagne existe-t-il toujours?

Il est même plus fort! Je pense que si les élections se déroulaient demain, j’obtiendrais plus de 90% des votes. Je crois que les personnes ont compris que je ne défendais pas mes intérêts personnels.

Ce qui signifie que vous comptez rester plus qu’un mandat?

Les prochaines élections se tiendront en 2019. Aujourd’hui, je pense que j’en serai, mais l’on ne sait jamais.

Est-il possible de mettre en œuvre une vision à long terme dans le football?

Pour mener à bien une telle stratégie, deux mandats sont nécessaires. Mais il faut bien commencer. Nous avons déjà procédé à de nombreuses réformes et nous allons continuer. Nous préparons aussi un document stratégique très important pour le futur. Parce que, et cela va peut-être vous surprendre, l’UEFA n’avait, par le passé, aucune stratégie concrète.

Quand on pense UEFA ou FIFA, on pense souvent argent.

Effectivement, les gens croient que l’on ne s’occupe que d’argent, que l’on s’en met plein les poches. Ce n’est pas la réalité. Si l’Union européenne fonctionnait comme l’UEFA, les populations vivraient bien mieux. Nous reversons 85% de nos revenus aux fédérations. Que faire de plus? Les affaires qui ont éclaté il y a trois ou quatre ans nous ont fait beaucoup de mal. Les gens pensent que tout le monde est corrompu. Ce n’est pas le cas.

Selon vous, le football a changé. Quelle est la plus grande différence?

Tous les leaders puissants sont partis. Vous ne pouvez plus agir comme si l’organisation était la vôtre. Vous ne pouvez plus engager votre cousin et le payer des millions. J’étais avocat criminaliste dans le passé, donc je sais que dans ce monde, désormais, tout fini par se savoir. Les dirigeants impliqués dans les affaires ne l’ont pas compris. Le seul chemin possible est celui de la légalité. Rien ne peut sortir, si rien de répréhensible n’existe.

Quel est le problème le plus important du football moderne?

L’équilibre concurrentiel entre les équipes. Il faut à tout prix maintenir la situation actuelle où chaque équipe peut entrer dans les compétitions. Le rêve doit rester vivant.

Comment limiter les déséquilibres? En contrôlant les salaires?

C’est ce que l’on nous demande. Mais un «salary cap» classique, tel qu’il existe en Amérique du Nord, n’est pas compatible avec les lois européennes. Lorsque des politiciens exigent des actions, ce n’est rien de plus que des déclarations populistes. On nous presse d’agir et lorsqu’on le fait, on nous dit que c’est impossible. Nous devons donc avancer sans aide politique.

C’est-à-dire?

Nous imaginons une «taxe de luxe». Son principe? Si un club dépense plus qu’il ne doit, il va payer une taxe sur la différence. Ce n’est pas un impôt pour le gouvernement, mais pour l’UEFA. Nous devons encore décider comment nous redistribuerons cet argent.

Y a-t-il d’autres mesures?

Réguler les prêts de joueurs. Les clubs les plus riches peuvent acheter tout le monde, ce qui affaiblit les autres équipes. Nous allons soit décider de limiter le nombre de prêts, soit les interdire. Et puis, il y a l’aberration du nombre de joueurs sous contrat. Par exemple, un club italien en a 103! Là aussi nous pouvons fixer des limites.

Ce sera difficile à faire passer?

Au contraire. Je vous assure que tout le monde souhaite une régulation: les fans, les médias et même les clubs. Si ces trois groupes le veulent, alors les politiciens le veulent aussi. Pas parce qu’il faut le faire, mais parce que c’est populaire.

Et les grands clubs, comme le PSG, le Real ou Manchester City?

Je ne veux pas donner de noms, mais plusieurs très grands clubs sont venus à Nyon. Ils m’ont dit: «Nous ne pouvons le dire publiquement, mais s’il vous plaît, faîtes quelque chose. Car on est en train de tuer le football». Toutefois, il est clair que si nous agissons à l’échelon européen, les ligues devront nous emboîter le pas.

Est-ce la fin du business?

Non, le football va rester un business. Mais il faut éviter que le fossé ne se creuse. Nos spécialistes du fair-play financier estiment qu’en 2020, si cela continue comme aujourd’hui, cinq clubs européens présenteront un budget annuel supérieur à un milliard d’euros. Pour moi, ce serait un désastre.

Quand ces mesures seront-elles appliquées?

Certaines d’entre elles, peut-être dès la saison prochaine.

Le monde des agents est un autre cancer du football…

Je suis d’accord, la situation est chaotique. Tout le monde peut être agent. C’est une jungle sans règles, où il y a de l’argent sale et des commissions extrêmement élevées… Il est effrayant de voir que certains empochent 20 millions pour une réunion d’une demi-heure. Mais c’est à la FIFA de réguler cette activité.

La FIFA compte-t-elle agir?

Il y a des projets. Il est nécessaire de poser des limites, notamment concernant le pourcentage des commissions. Même les grands clubs se plaignent désormais des agents. Car ceux-ci arrivent aux négociations et disent: «Vous payez tant, sinon le joueur va voir ailleurs». Ou alors, ils exigent que les clubs achètent d’autres joueurs et paient une commission pour le groupe.

Concrètement que demandez-vous?

Il faut au moins contrôler qui sont les agents pour éviter les criminels. On pourrait réintroduire un système de licence. Mais je ne suis pas naïf: si des personnes se placent derrière des porteurs de licence, on ne pourra pas le contrôler. (nxp)