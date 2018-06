Palma: «Je veux ajouter un carat à Étoile Carouge»

Après quatorze ans de présidence, il fallait savoir lâcher le morceau. Pierre-Alain Brodard y songeait depuis déjà deux ans. Mais hors de question pour cet enfant de la Fontenette de laisser Étoile Carouge dans les mains de n’importe qui, malgré des propositions alléchantes sur le papier.

Pierre-Alain Brodard a alors attendu. Sagement. Jusqu’à rencontrer Michaël Palma en novembre. «Pendant les dix premières minutes, nous n’avons pas discuté de foot, raconte ce dernier. Nous avons simplement échangé sur les valeurs qui nous animent. Il y a eu une connexion au niveau du ventre.» Par la suite, les deux hommes se revoient régulièrement. Ils parlent de football, de Carouge, de projets, de visions. Et le 23 mai, Michaël Palma est élu président d’Étoile Carouge lors de l’assemblée générale du club. Il entrera en fonction le 1er juillet.

Michaël Palma, Lausannois de naissance, n’a pas de passé dans le monde du football, si ce n’est quelques buts marqués gamin sous les yeux de son père et de son grand-père. Socio du Real Madrid, cet Espagnol d’origine n’a rien non plus de Carougeois. Autant d’éléments qui ne plaidaient pas pour lui, autant de raisons pour ne pas l’élire. Il les a assumés d’emblée lors de son discours devant les membres. Et puis il a déroulé un panneau d’affichage déployant sa vision. Onze concepts détaillés en plusieurs points, alignés en 4-4-2 sur un terrain de foot. La disposition tactique n’a rien de moderne. À l’inverse de l’homme. Il a trente-cinq ans, est passionné de ballon rond et de technologies financières, et est associé commanditaire et membre du comité exécutif de Mirabaud & Cie.

«Un projet personnel»

Est-ce à dire que la prestigieuse banque genevoise sera là pour renflouer les caisses d’Étoile Carouge? Réponse sur l’affiche: «Séparation claire entre M. Palma et Mirabaud.» Le nouveau président insiste: «C’est un projet personnel.» Et il a promis d’engager une partie de sa fortune personnelle afin de réduire la dette du club, qui s’élève à 170 000 francs («un montant important mais acceptable», dixit Palma). Elle est la conséquence avant tout du retrait d’un sponsor principal et à la relégation en 1re ligue il y a quelques années. «Mais nous restons sur deux exercices bénéficiaires», tient à souligner Pierre-Alain Brodard.

Régler l’endettement, c’est la priorité, affirme même Michaël Palma. Pour pérenniser le budget actuel de 1,3 million de francs, il envisage aussi de renouer les liens entre le club et la commune. Notamment en démarchant les entreprises de la région pour le sponsoring. C’est conforme à son envie de «rapprocher les Carougeois de leur club de cœur». Il y parviendra sans doute en s’appuyant sur la santé sportive du club. Sur ce plan, le nouveau patron se montre ambitieux: «Je veux qu’Étoile Carouge soit le meilleur club formateur de Suisse. J’aimerais que nous soyons reconnus comme tel. Il faut qu’il y ait un label de qualité chez les jeunes qui sont passés par Carouge», clame-t-il, non sans admettre que le club stellien reste très dépendant de Genève Éducation Football (GEF) et du Servette FC. Mais il convient d’être attentif, les conventions devant être renégociées en 2019.

Aeby continue

Quid de la première équipe? Michaël Palma l’imagine bien en Challenge League. «Mais cela n’a aucun sens si Servette n’est pas en Super League, nuance-t-il. Il s’agit surtout de revenir en Promotion League. L’objectif est hyperclair pour la saison prochaine.» Avec toujours Jean-Michel Aeby sur le banc.

Au niveau du recrutement, l’entraîneur travaillera encore avec Piero Costantino, qui intègre également le comité du club. Quant au nouveau boss, il affirme vouloir gérer ça de loin, déléguer un maximum: «Je serai le président de ma génération, où la collaboration prime sur la hiérarchie. Je veux garantir la pérennité de ce club. Étoile Carouge est un bijou avec déjà quelques carats. Je veux simplement en ajouter un de plus.» Ainsi, l’Étoile pourra scintiller encore longtemps.

(TDG)