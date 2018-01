PSG: Cavani égale Ibrahimovic

Le PSG s'est régalé à l'occasion de la 21e journée du Championnat de L1. Les Parisiens ont exécuté 8-0 un Dijon réduit au rôle de figurant.

Au cours de ce match, l'attaquant uruguayen Edinson Cavani est devenu co-meilleur buteur de l'histoire du Paris SG, ex-aequo avec le Suédois Zlatan Ibrahimovic, en inscrivant son 156e but sous le maillot parisien, toutes compétitions confondues. Le PSG a également battu un record avec sa plus large victoire à domicile de son histoire en Championnat de France.

???? Il l'a fait ! @ECavaniOfficial vient d'égaler le record établi par @Ibra_official en marquant son 1?5?6?e but avec le Paris Saint-Germain ! ???? pic.twitter.com/bqBhVUr6kI — PSG Officiel (@PSG_inside) 17 janvier 2018

Mais le héros du match a été une fois de plus Neymar. Le Brésilien s'est fait l'auteur de son premier quadruplé en France dont un somptueux coup-franc. Di Maria (2) et Mbappé ont également trouvé le chemin des filets.

De son côté, Lyon s'est emparé de la deuxième place en s'imposant à Guingamp (2-0). Nabil Fekir a ouvert le score à la 26 minute avant un but d'Houssem Aouar à la 58e. C'est une très bonne opération pour l'OL, qui profite du nul de Monaco contre Nice mardi (2-2) et devance Marseille, vainqueur de Strasbourg 2-0, et Monaco au classement.

(afp/nxp)