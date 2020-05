Offensive pour redessiner l’avenir du football suisse

Longtemps discret, le Lausanne-Sport est sorti de sa réserve. Une offensive déterminée que son président, Bob Ratcliffe, a lancée en fin de semaine dernière. Un haussement de ton qui a pour principal objectif de défendre les droits sportifs d’une équipe qui dominait la Challenge League de la tête et des épaules avant que cette pandémie ne vienne tout remettre en question. Mais pas seulement.

Afin de ne pas être le principal lésé – avec Yverdon Sport – de l’arrêt des compétitions, le LS n’attend pas gentiment les effets du coup de gueule présidentiel. Au contraire. Lundi, Stefan Nellen, vice-président, Vincent Steinmann, directeur administratif et commercial, ainsi que Florence Bardot, CFO, ont participé à une visioconférence informelle réunissant les représentants des dix clubs de Challenge League et la Swiss Football League.

«Le message que la SFL a fait passer, résume Stefan Nellen, est qu’elle reste déterminée à ce que le calendrier accepté par le Conseil fédéral la semaine dernière soit appliqué. À savoir une reprise des entraînements collectifs le 11 mai et un redémarrage de la saison dès le 9 juin. À condition bien sûr que le CF, comme annoncé, valide définitivement cette reprise le 27 mai. Ce qu’il fera si les mesures sanitaires adéquates sont mises en place et que les chiffres liés à la pandémie ne reprennent pas l’ascenseur d’ici là.»

Ce scénario permettrait aux deux championnats professionnels de se conclure dans les délais imposés par l’UEFA (le 3 août) et d’agender ainsi le début de la saison 2020-2021 au 13 septembre.

Des avancées

Un retour (à huis clos) sur les terrains est toutefois loin de faire l’unanimité. À la fois pour des raisons sportives – crainte de relégation – et, surtout, financières. «Nous sommes bien conscients qu’il reste différents points à régler d’ici au 27 mai, continue Stefan Nellen. Notamment la prolongation éventuelle du chômage partiel pour les joueurs et l’encadrement, ou le cas délicat de ceux qui arriveront en fin de contrat le 30 juin. Mais des premiers pas dans la bonne direction ont déjà été effectués. Comme, par exemple, le fait que la Confédération pourrait prendre à sa charge les frais liés à l’organisation des matches à huis clos. Quant aux conséquences possibles si un ou plusieurs membres d’un club venaient à être déclarés positifs en cours de championnat, l’Office fédéral de la santé a clairement dit que ces personnes, et elles seules, devraient être mises en quarantaine.»

Délégation à Berne

La ferme volonté du LS consiste donc toujours à obtenir son retour en Super League sur le terrain. Mais le club vaudois ne va pas limiter ses efforts au domaine sportif. Ce mardi, une délégation lausannoise se rend à Berne pour y rencontrer Heinrich Schifferle et Claudius Schäfer, respectivement président et CEO de la SFL. Et il se murmure que Jim Ratcliffe, le big boss d’Ineos, pourrait se déplacer en personne dans la Ville fédérale pour appuyer les requêtes lausannoises. «Ce serait évidemment une bonne chose pour le LS, assure Stefan Nellen. Quoi qu’il en soit, nous en profiterons aussi pour aborder très sérieusement le sujet d’une Super League à douze la saison prochaine. À ce titre, je peux ajouter que les sept clubs latins de SFL – Xamax, Sion Servette, SLO, Lugano, Chiasso et LS – y sont tous résolument favorables (lire l’encadré). Et ce ne sont pas les seuls.»

Un an pour convaincre

Même si une telle proposition a été refusée il y a une quinzaine de jours (dix voix pour et dix contre), le vice-président du LS imagine que cette fois l’issue du vote sera différente. Pour la simple et bonne raison que la situation a bien changé depuis. «Cette modification aurait aussi un caractère provisoire qui ne nécessiterait, pour être adoptée, qu’une majorité simple des vingt clubs appelés à voter, et non plus des deux tiers d’entre eux. Ensuite, nous aurions un an pour convaincre les quelques sceptiques que ce passage à douze est une excellente solution pour notre football. Et si ces réfractaires ne changent pas d’avis, il existera toujours la possibilité de revenir à dix en 2021, mais grâce à des verdicts sportifs cette fois.»

La position actuelle du LS a le mérite de la clarté. «Pour nous, conclut le dirigeant lausannois, il n’existe pas d’alternative: le LS doit disputer le prochain championnat de Super League! Tant mieux si nous obtenons ce droit sportivement. Ce qui ne change en revanche pas, c’est notre ferme volonté de nous battre pour un élargissement de la Super League à douze équipes, voire à quatorze, même à moyen terme. Et un autre grand avantage de cette solution, c’est qu’elle ne léserait personne.»