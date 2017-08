Nice et la folle rumeur

Pendant que le marché des transferts continue de s’agiter sur des sommes folles et notamment autour des pépites Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, certains – plus discrets que le PSG – sont peut-être en train de réaliser un mercato «de fou» sans trop faire de bruit. Certains, c’est surtout l’OGC Nice, ses dirigeants rigoureux et son entraîneur, Lucien Favre.

Après avoir déjà été très fort l’été dernier en ayant l’idée d’aller chercher Dante, Mario Balotelli ou encore Younes Belhanda, puis en «signant» récemment Wesley Sneijder, le Vaudois n’a peut-être pas fini de briller sur le terrain des âpres négociations. Une rumeur, plus qu’insistante depuis ce vendredi, annonce en effet la possible arrivée de… Jérôme Boateng sur la Côte d’Azur!

Vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern Munich en 2013 et champion du monde l’année suivante avec la «Mannschaft», le défenseur central allemand n’est rien de moins que l’un des meilleurs joueurs de la planète à son poste, mais une blessure l’a éloigné des terrains et privé du voyage en Asie effectué par les Bavarois. Depuis, d’aucuns se demandent si son coach, Carlo Ancelotti, comptera encore sur lui à son retour… A voir.

En tout cas, si, vu d’ici, le passage d’un défenseur d’une telle dimension à Nice apparaît comme quasi impossible, ce mercato qui s’emballe nous a appris à ne plus jurer de rien. Surtout en L1!

Mais sans doute la signature en France du natif de Berlin est-elle notamment conditionnée à la qualification (ou non) des «Aiglons» pour la phase de poules de la Ligue des champions.

Reste que s’il fallait à ces derniers une motivation supplémentaire pour s’arracher ces deux prochaines semaines durant leur double confrontation avec Naples afin de forcer la porte des barrages, la voici toute trouvée!

Et pendant que d’autres lâchent des millions pour se renforcer, à l’Allianz-Riviera, on commence à croire que la salade niçoise de cette saison pourrait exciter les fins gourmets.

