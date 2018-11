Ne pas peindre le diable rouge sur le mur

C’est l’histoire d’une fédération qui décide d’organiser un match capital entre deux équipes du top 10 mondial dans un petit stade, alors que de grandes enceintes ont postulé, le tout le jour même de la fermeture de la gare locale pour travaux et alors que la fédération en question était au courant de ce «détail» depuis plusieurs mois. La dernière histoire belge est suisse, c’est l’ASF qui l’incarne, sans faire rire personne. À Lucerne (18 000 places prises), le Suisse-Belgique de ce dimanche ne s’encombrera pas de ces considérations-là: il y aurait eu 30 000 spectateurs à Genève, qui avait demandé le match, la Suisse aurait joué au moins une fois en 2018 en Romandie, mais bon, passons, si la sélection helvétique bat les Diables Rouges en s’offrant une place dans le Final Four de la nouvelle Ligue des nations, l’ASF aura sans doute le sentiment d’avoir fait tout juste. Comme toujours.

Condamnés à gagner

Sur la pelouse (neuve pour l’occasion) de la Swissporarena, c’est un choc de grande envergure qui est au programme. Les enjeux de cette nouvelle compétition sont simples, après la victoire belge 2-1 à Bruxelles, le goal-average des confrontations directes faisant foi: si la Belgique ne perd pas, elle restera en tête du groupe 2 et sera qualifiée pour le Final Four de l’été prochain, qui désignera le premier lauréat de la Ligue des nations; si la Suisse gagne 1-0 ou avec deux buts d’écart, c’est elle qui aura l’honneur des finales; s’il y a 2-1, la Suisse sera première à la différence de buts totale du groupe; si la Suisse gagne 3-2, 4-3, etc., alors la Belgique restera devant, au bénéfice du plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur.

Une fatalité à renverser

La Suisse de Petkovic, celle-là même qui vient de perdre contre le Qatar dans un non-match, celle-là même qui est privée de plusieurs cadres (blessés, suspension), doit donc battre la meilleure équipe du monde, si l’on veut bien se fier au classement FIFA, qui pointe la Belgique au premier rang (et la Suisse au huitième). On sait déjà toutes les difficultés rencontrées depuis des années par la sélection helvétique dans ces matches décisifs qui peuvent modifier un destin. C’est l’écueil si frustrant de ce Suède-Suisse en huitième de finale du Mondial 2018, c’est cette défaite à Lisbonne contre le Portugal pour la première place du groupe de qualification peu avant, c’est le huitième de finale de l’Euro 2016 perdu aux tirs au but contre la Pologne ou encore cet autre huitième de finale, au Mondial 2014, contre l’Argentine, qui s’évanouit en prolongation à deux minutes des tirs au but, c’est le misérable 0-0 contre le Honduras en 2010 ou l’Ukraine en 2006 pour remonter plus loin. Il y a comme une furieuse fatalité que les Suisses devraient donc renverser dimanche, face aux Belges. Il faut voir comment c’est possible.

Nico Elvedi est prêt au combat

Photo: Keystone

À 22 ans, il représente avec Akanji (blessé) l’avenir de la défense suisse. Formé au FC Zurich, Nico Elvedi est au Borussia Mönchengladbach depuis 2015 déjà et il y a gravi tous les échelons. Son club est l’actuel dauphin du Dortmund de Lucien Favre. Dimanche, il devra faire face à l’armada offensive des Diables Rouges, avec Lukaku ou Hazard pour fers de lance. Sous pression?

«Non, concentré, tranche-t-il. Bien sûr que les Belges sont très forts, offensivement notamment. Il faudra faire attention, mais je me réjouis. Comme lors du premier match à Bruxelles (ndlr: courte défaite suisse 2-1, avec une belle performance), nous voulons démontrer que l’on peut bien jouer, être forts, pour gagner.»

C’est évidemment l’objectif pour poursuivre l’aventure Ligue des nations en juin prochain, lors du Final Four. «Comment faire? sourit Elvedi. C’est simple: ne pas prendre de but et en marquer un. Non, sérieusement, nous voulons changer le cours des choses. Il a souvent manqué quelque chose à la Suisse pour passer le cap face un grand ou lors de ces matches décisifs. On veut changer cela.»

Nico Elvedi a l’assurance tranquille de qui prépare son coup sans trembler. Schär est suspendu, Akanji ou Djourou blessés, mais il est prêt à assumer son rôle de patron. Dans une défense à trois, peut-être, ou à quatre, Vladimir Petkovic tranchera. En tout cas, le joueur de Gladbach répondra présent dimanche, sans penser à sa cheville douloureuse, lui qui n’a pas joué contre le Qatar. «Tout va bien, je la sens encore un peu, mais rien de sérieux, je suis prêt à 100% pour ce choc contre la Belgique.» D.V.

(24 heures)