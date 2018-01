Michael Lang, meilleur joueur de Super League

Premier défenseur à obtenir cette distinction, l'international devance son ancien coéquipier Manuel Akanji, transféré cet hiver au Borussia Dortmund, et l'attaquant des Young Boys Roger Assalé. Raphaël Nuzzolo a, pour sa part, été désigné meilleur joueur de la Challenge League. On le sait, le Xamaxien n'a pas cessé de trouver le chemin des filets en 2017 avec ses 26 buts en 34 matches.

Énorme soirée pour notre latéral droit ! Dans l’équipe type de Raiffeisen Super League puis joueur favoris, Michael #Lang se voit cette fois-ci decerner le titre de « Meilleur joueur 2017 » ! ???????????????????????????? #SFLAwardNight https://t.co/QzWsmbB2nZ — FC Basel 1893 FR (@FC_Basel_fr) 29 janvier 2018

Ces «Awards» ont été décernés par un jury composé des capitaines et entraîneurs des 20 clubs de la SFL, des entraîneurs des sélections de l'Association Suisse de Football et de journalistes spécialisés.

Formé au FC Saint-Gall puis transféré aux Grasshoppers avant de rejoindre le FC Bâle en 2015, Michael Lang a symbolisé l'automne magnifique du FCB. C'est lui d'ailleurs qui a inscrit le but de la victoire contre Manchester United lors de la phase de poules de la Ligue des Champions. Cette réussite du latéral le plus percutant du pays a ouvert les portes des huitièmes de finale au FCB.

Michael Lang a triomphé sur toute la ligne. Le Saint-Gallois a, en effet, désigné comme le joueur le plus aimé du public.

La troisième distinction majeure est revenue à Dimitri Oberlin. Le Vaudois du FC Bâle est le meilleur espoir de la Super League. Murat Yakin a, comme en 2013, été désigné comme le meilleur entraîneur pour son parcours remarquable en 2017 tant au FC Schaffhouse qu'aux Grasshoppers.

Petit récapitulatif des 8 Awards décernés ce soir :



Best Goal : Jean-Pierre Nsamé (YB)



Best Youngster : Dimitri Oberlin (Bâle)



Best Coach : Murat Yakin (Schaffhouse, GC)



"Mon joueur" : Michael Lang (Bâle)



Best Challenge League Player : Raphaël Nuzzolo (Xamax) — HoppSuisse (@HoppSuisse) 29 janvier 2018

Les vainqueurs de la 5e «SFL Award Night»

Meilleur joueur 2017 de Super League: Michael Lang (FC Bâle). Meilleur joueur 2017 de Challenge League: Raphaël Nuzzolo (Neuchâtel Xamax). Meilleur espoir 2017 de Super League: Dimitri Oberlin (FC Bâle). Meilleur entraîneur 2017 de la Swiss Football League: Murat Yakin (Schaffhouse/Grasshoppers). Equipe idéale 2017 de Super League: Vaclik (Bâle); Mbabu (YB), Lang (Bâle), Akanji (Bâle), Lotomba (YB); Steffen (Bâle), Elyounoussi /Bâle), Sanogo (YB), Sulejmani (YB); Assalé (YB), Rapp (Thoune). Equipe idéale 2017 de Challenge League: Nikolic (Schaffhouse); Sauthier (Servette), Sejmenovic (Xamax), Nathan (Servette), Le Pogam (Servette); M. Stefanovic (Servette), Castroman (Wohlen/Schaffhouse), Doudin (Xamax), Lang (Schaffhouse/Servette); Nuzzolo (Xamax), Cicek (Schaffhouse). Joueur le plus aimé du public: Michael Lang (Bâle). Plus beau but 2017: Jean-Pierre Nsame (YB). (si/nxp)