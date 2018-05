Meyrin et Lancy rêvent tous deux de promotion

C’est ce mercredi soir que Meyrin et Lancy vont jouer leur premier match dans le cadre des finales pour l’ascension en Promotion League. Les Meyrinois de Jean-Philippe Lebeau recevront Münsingen aux Arbères (20 h) et les Lancéens de Bruno Codeas accueilleront l’épouvantail Soleure à Marignac (20 h).

La présence de ces deux clubs à ce stade de la compétition représente un événement pour le football genevois. Cette situation ne s’est en effet jamais produite depuis la création de la Promotion League. Cette première pourrait mener les deux équipes à un duel cantonal pour l’ascension. Si toutes deux se qualifient au terme de ces confrontations aller-retour, elles seraient alors en effet directement opposées pour une place en Promotion League. Une preuve que, si l’on ajoute les excellents résultats obtenus par différentes équipes juniors, le football genevois se porte bien.

Deux experts analysent les chances genevoises

«C’est un autre monde»

Alexandre Comisetti, entraîneur du FC Échallens Région

«À vrai dire, je ne vois pas beaucoup de différences entre Meyrin et Lancy. En tant qu’entraîneur d’Échallens durant cette saison, je pense que nous aurions pu les vaincre. Mais ces deux équipes ont su faire preuve d’énormes qualités morales à chaque fois que nous les avons rencontrées. Cela pourrait leur permettre non seulement de franchir le premier tour, mais aussi de les amener en Promotion League. Nous avons éliminé Black Stars­ (ndlr: un autre finaliste, 3e du groupe 2) en Coupe de Suisse à l’extérieur. C’est un des éléments qui me portent à penser que le niveau du groupe 1 est supérieur aux deux autres. Je miserais donc sur les qualifications de Meyrin et de Lancy pour le prochain tour. On pourrait faire une montagne de Soleure, 1er du groupe 2. Sur un plan chiffré, l’équipe affiche un bilan impressionnant, mais je ne suis pas convaincu par son football, qui m’apparaît sans ambition. Peut-on pour autant dire que les Genevois sont favoris? Une finale, c’est un autre monde. Meyrin et Lancy, deux formations offensives et conquérantes, devront demeurer constamment attentives et éviter toute euphorie. Je pense aussi que leur état d’esprit positif constitue un argument important. Leurs talents individuels peuvent aussi les mener à la promotion.» J.-A.C.

«L’efficacité du moment»

Thierry Cotting, ancien responsable de l’académie du Servette FC

«En ma qualité de responsable de la sélection genevoise pour la Region’s Cup qui regroupe des talents purement amateurs de Première ligue et de Promotion League, je connais bien de nombreux joueurs de Meyrin comme de Lancy. Néo-promus, les hommes de Jean-Philippe Lebeau ont fait preuve d’une volonté et d’une cohésion remarquables. Ils disposent aussi de belles individualités qui peuvent faire la différence à tout moment. On peut quasiment faire la même remarque pour les joueurs de Bruno Codeas. Son contingent a peu changé depuis les finales manquées d’un rien l’an dernier sous la houlette de Jean-Michel Aeby. Ce qui apporte une expérience supplémentaire. En fait, il existe une vraie ressemblance entre ces deux équipes, dans l’esprit, le potentiel et les qualités intrinsèques. Toutes deux peuvent s’appuyer sur une excellente saison régulière. C’est sans doute l’efficacité du moment qui fera la différence. De manière globale, les chiffres parlent en faveur de Soleure, l’adversaire de Lancy, mais je crois que l’essentiel était d’éviter Bellinzone à ce stade de la compétition. Et pour l’heure, il s’agit de se focaliser sur le premier tour.» J.-A.C.

