Messi manquera le Clasico

Barcelone a pris la tête du championnat d’Espagne en s’adjugeant le choc face à Séville, samedi soir (4-2). Mais les Blaugrana ont perdu Lionel Messi sur blessure (coude). Buteur à la 13e minute de jeu, l’attaquant argentin a dû quitter la pelouse moins d’un quart d’heure plus tard, le bras droit en écharpe, après être mal retombé. Les images font froid dans le dos et avaient de quoi inquiéter les fans.

Tard dans la soirée de samedi, le Barça a communiqué que Lionel Messi souffrait d'une fracture au radius du bras droit. Son absence est estimée à trois semaines par le club. La «pulga» manquera le Clasico dimanche prochain au Camp Nou (16h15) contre le Real Madrid. Le coup est rude pour les Catalans.

? [INJURY NEWS] Tests carried out on the first team player Leo Messi have confirmed that he has a fracture of the radial bone in his right arm. He will be out for approximately three weeks. #FuerzaLeo pic.twitter.com/kpNcspnfqo