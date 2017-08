Messi, Buffon ou encore une fois Ronaldo?

Cristiano Ronaldo va-t-il être à nouveau élu comme en 2014 et 2016, meilleur joueur évoluant en Europe ? Le Portugais figure une nouvelle fois sur la liste des candidats publiée par l'UEFA.

A côté de Ronaldo, on retrouve Lionel Messi (Barcelone) et le gardien Gianluigi Buffon (Juventus Turin) pour la nomination. Messi a déjà reçu cet honneur en 2011 et 2015. Si Buffon devait être désigné, il serait le premier gardien à accéder à cette distinction. Le choix sera révélé le 24 août dans le cadre du tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions à Monaco. (ats/nxp)